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Тегеран пригрозил стоимостью нефти выше 150 долларов и ударами по Европе 1 139

В мире
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иранские ракеты

Иран предупредил о возможном скачке мировых цен на нефть до 150 долларов за баррель, если США и Израиль возобновят военные действия против страны. В Тегеране заявляют, что ответ на новые атаки будет масштабным и может затронуть не только Ближний Восток.

С таким предупреждением выступил депутат иранского парламента Хосейн-Али Делигани. Его слова приводит агентство Tasnim.

«В случае любого рода разрушительных действий или начала атак со стороны США и сионистского режима, ответ Ирана будет таков, что ракеты достигнут Европы, и это приведет к тому, что цена нефти перевалит за $150», - сказал он.

Ранее исполнительный вице-президент вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Трита Парси также предупредил о серьёзных экономических последствиях возможной эскалации. По его оценке, если США и Иран вернутся к масштабным боевым действиям, нефть может подорожать до 200 долларов за баррель. Такой сценарий способен спровоцировать глобальный экономический спад.

Нефтяной рынок уже реагирует на опасения новой войны. В октябре Bloomberg сообщал, что стоимость Brent превысила 100 долларов за баррель. Среди причин назывались страх перед возобновлением конфликта на Ближнем Востоке, сокращение запасов нефти и дефицит дизельного топлива.

Новые военные столкновения могут усилить давление на рынок и привести к дальнейшему росту цен. Пока заявления иранских представителей остаются предупреждением о возможном сценарии, а не прогнозом неизбежного развития событий.

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#Иран #США #ближний восток #Израиль #нефть #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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