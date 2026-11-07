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В доме Краковского стрелка обнаружили тела трех человек - число жертв достигло девяти 0 123

В мире
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV

В доме устроившего стрельбу на рыночной площади в Кракове, в результате которой погибли шесть человек, нашли тела еще троих, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Onet.

«В доме преступника погибли две женщины и мужчина. Поистине исключительная трагедия. Есть много признаков того, что они принадлежат к ближайшей семье», — сказал он.

Как сообщал bb.lv, днем 7 ноября мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь в центре Кракова и открыл стрельбу по случайным прохожим. В результате произошедшего погибли шесть человек.

Среди опознанных погибших в результате стрельбы в центре польского Кракова есть один иностранный гражданин. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский, передает Wirtualna Polska.

По его словам, в настоящее время в больницах находятся 16 пострадавших. Среди них — нападавший, двое полицейских и пять иностранцев.

Полицейские ранили стрелка во время задержания. Нападавшего доставили в больницу. По информации министра внутренних дел, его состояние тяжелое — были проведены две операция. Также Кервиньский уточнил, что стрелок имеет польское гражданство и родился в 2002 году.

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#больницы #полиция #трагедия #безопасность #стрельба
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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