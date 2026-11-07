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«Живое воплощение здравого смысла!» Преемником Трампа может стать 39-летний сенатор 3 433

В мире
Дата публикации: 07.11.2026
Украинская правда
Изображение к статье: Джон Оссофф

Украинский журналист-международник Иван Яковина допускает, что следующим президентом США может стать сенатор-демократ Джон Оссофф, представляющий штат Джорджия. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

Яковина назвал Оссоффа «живым воплощением здравого смысла» и призвал следить за его карьерой.

«Джон Оссофф — сенатор от штата Джорджия. Очень талантливый молодой политик, ему всего 39 лет. Спокойный, разумный, убедительный. Живое воплощение выражения “здравый смысл”. Всем советую следить за его карьерой. Я вполне допускаю, что в 2028 году он станет президентом США. Если это произойдет, он будет первым евреем, который займет этот пост», — написал аналитик.

Напомним, что Оссофф уверенно был избран на второй шестилетний срок полномочий в Сенате США, получив около 59% голосов. Его соперник от Республиканской партии Майк Коллинз получил около 41% голосов.

Западные аналитики также называют Оссоффа одним из возможных кандидатов на президентских выборах в США в 2028 году. Комментаторы обращают внимание на предвыборную программу сенатора, которую он выдвинул на недавно прошедших промежуточных выборах.

Одной из главных тем его кампании была борьба с коррупцией среди политической элиты США. Сенатор критиковал президента Дональда Трампа, обвиняя его в использовании президентской должности для личного обогащения. Оссофф также выступал против экономической политики администрации, указывая, что она не справляется с инфляцией. Кроме того, он резко высказывался о войне с Ираном.

Дополнительное внимание к возможным президентским амбициям сенатора привлек августовский опрос колледжа Эмерсон. В нем рассматривалось возможное соперничество Оссоффа и нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса на президентских выборах. Оссоффа поддержали бы 49% опрошенных, тогда как за республиканца Вэнса проголосовали бы 44%.

Несмотря на растущий интерес к его шансам стать президентом, сам Оссофф не подтверждал, что планирует баллотироваться в Белый дом. На дебатах, состоявшихся в октябре, он заявил, что у него нет никакого интереса к президентскому посту. Сенатор также подчеркнул, что намерен полностью отработать свой второй шестилетний срок в Сенате.

Еще один возможный кандидат на президентских выборах 2028 года, нынешний госсекретарь США и республиканец Марко Рубио, согласно сообщениям СМИ, рассматривает возможность покинуть должность.

Также было опубликовано заявление еще одного возможного кандидата от республиканцев Джей Ди Вэнса. Он назвал войну с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

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#США #Дональд Трамп #инфляция #коррупция #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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