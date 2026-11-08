«Рад сообщить, что великому Дане Уайту, яростному бойцу и воину, предложена работа пресс-секретаря Соединенных Штатов», - написал Трамп в публикации в своей сети Truth Social.

«Дана, пожалуйста, возьмись за эту работу!» - обратился напрямую к Уайту Трамп.

Выступая перед журналистами в Лондоне в субботу вечером, Уайт не вдавался в подробности, но сообщил, что «прямо сейчас» вылетает в Вашингтон и встретится с Трампом в понедельник.

«Уверен, нам будет о чем поговорить после этого», продолжил он, отметив, что у него и так «много работы».

Ранее Уайт опубликовал в сторис в своем аккаунте в Instagram изображение, на котором он стоит за трибуной для пресс-конференций в Белом доме, с подписью: «Перехожу к следующей главе».

За последние годы между Трампом и Уайтом сложились тесные отношения: Трамп регулярно посещает турниры UFC, а Уайт выступал на ряде митингов президента, в том числе на мероприятии в канун инаугурации в январе 2025 года.

Поиск нового пресс-секретаря начался после того, как Кэти Захария ушла в отставку, проработав на этом посту менее пяти дней, после неловкого первого брифинга для прессы.

Ее предшественница, Каролайн Левитт, любимица президента, в августе объявила, что покидает пост, чтобы сосредоточиться на семье.

Трамп называл Левитт одной из своих «самых доверенных помощниц» и заявил, что она продолжит работать в качестве советника.

«Каролайн была одной из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю историю этой должности», - написал тогда Трамп в публикации в соцсетях.