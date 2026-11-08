После рейда у метро "Китай-город" в Москве в отделы полиции доставили, по разным данным, до 300 человек. Некоторые задержанные утверждают, что им предлагали подписать контракт на военную службу и вручали повестки.

В Москве вечером в субботу, 7 ноября, полиция провела рейд в районе станции метро "Китай-город". По информации Baza, правоохранители задержали более 200 человек, многие из которых несовершеннолетние. Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил примерно о 300 доставленных в отделы полиции.

Некоторые задержанные рассказали "Осторожно, новости" об угрозах и применении силы со стороны полицейских. Один из собеседников издания сообщил, что находившимся в автозаке людям старше 18 лет настойчиво предлагали заключить контракт на военную службу.

Другой задержанный рассказал, что в ОВД "Таганский", куда доставили задержанных, им выдавали повестки в военкомат. По его словам, соответствующие документы получили даже студентки, имеющие отсрочку от призыва в армию.

Какие обвинения предъявляли задержанным

По информации Baza, задержанных, в том числе несовершеннолетних, преимущественно привозили в ОВД "Басманный" и "Таганский". Подростков отпускали домой, если за ними приезжали родители. Как минимум 17 из них задержанных получили административные протоколы за распитие алкоголя в общественном месте. Документы также оформляли за появление в общественных местах в нетрезвом виде и неповиновение требованиям полиции.

В главном управлении МВД России по Москве заявили о проведении "профилактических мероприятий" в центральной части города. В ведомстве заявили, что они были направлены на "поддержание общественного порядка и пресечение административных нарушений", в том числе связанных с употреблением алкоголя в общественных местах.

Задержанных начали отпускать поздно вечером

В поздние часы 7 ноября полицейские отделения начали освобождать доставленных туда людей. За несовершеннолетними приезжали родители. При этом к моменту публикации сообщения "Осторожно, новости" точных сведений о том, всех ли задержанных отпустили, не было.

Несколько человек рассказали РБК, что их задержали, когда они просто шли по улице. Мать одного из подростков сообщила изданию, что ее сына избили после попытки оказать сопротивление.

"Задержали сына. От него знаю, что они гуляли по центру. Ни с того ни с сего подъехала машина. Мой ребенок начал оказывать небольшое сопротивление. Его ударили два раза в живот. Их посадили в какую-то машину, потом их передали другой машине и начали развозить по разным отделам. Не дали увидеть, сказали: ждите", - рассказала женщина.

Ситуация в районе "Китай-города"

В районе станции метро "Китай-город" расположено множество баров и ночных клубов. Сама станция и находящийся рядом парк пользуются популярностью у молодежи и подростков, которые приходят туда для неформального общения.

Задержания в этом районе, по сообщениям, происходят с лета. Многие из тех, кто оказывался в отделениях полиции, рассказывали об избиениях со стороны сотрудников ОМОН и применении электрошокеров.

Поступили также сообщения о закрытии "Шайбы" - площадки во дворе на Покровке, где обычно собирались представители неформальной молодежи. Территорию обнесли деревянным забором, сообщила Baza.