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«Это оскорбление моей культуры!»: повара уволили из-за одного ингредиента в пицце 0 122

В мире
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Итальянский шеф-повар Давиде Тамбурелла
ФОТО: Facebook

Для одних пицца с ананасами — любимое блюдо, для других — настоящее преступление против итальянской кухни. В Австралии спор о необычной начинке закончился увольнением повара и разбирательством в трудовой комиссии. Причём принципиальность стоила итальянцу не только работы, но и осложнила получение вида на жительство.

Итальянский шеф-повар Давиде Тамбурелла, работавший в ресторане La Costa в австралийском Брисбене, лишился работы после того, как неоднократно отказывался готовить пиццу с ананасами.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, повар считал такое сочетание продуктов недопустимым и открыто заявлял, что ананасы на пицце оскорбляют его национальную культуру.

Три отказа за четыре года

Тамбурелла проработал в ресторане четыре года. За это время, по его собственному признанию, он трижды отказался выполнять просьбы клиентов добавить ананасы в пиццу.

Повар объяснял свою позицию не личными вкусовыми предпочтениями, а уважением к итальянским кулинарным традициям.

Он даже рекомендовал руководству ресторана выяснить, насколько серьёзно итальянцы относятся к подобным экспериментам с национальным блюдом.

Однако руководство заведения придерживалось другого мнения: если посетитель заказывает пиццу с определённой начинкой, повар должен выполнить заказ.

20 мая Тамбурелла был уволен. За две недели до этого работодатель пригласил его обсудить претензии к исполнению служебных обязанностей.

Одной из причин недовольства стало именно нежелание готовить пиццу с ананасами.

Дело было не только в ананасах

Владелец ресторана Эллиот Ингрэм заявил, что история гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

По его словам, отказ выполнить заказ клиента был лишь одной из претензий к сотруднику.

Руководство также выражало недовольство манерой общения повара с коллегами, использованием неподобающих выражений и конфликтными ситуациями во время обслуживания посетителей.

Таким образом, ананасовая пицца стала самым заметным, но далеко не единственным эпизодом трудового конфликта.

Повар обратился в трудовую комиссию

Не согласившись с увольнением, Тамбурелла решил оспорить решение работодателя в австралийской Комиссии по справедливым трудовым отношениям.

Он настаивал, что его отказ готовить пиццу с ананасами был продиктован уважением к собственной культуре.

Однако добиться восстановления на работе ему не удалось.

Причём комиссия даже не стала разбирать вопрос о том, действительно ли работодатель имел достаточные основания для увольнения.

Выяснилось, что повар пропустил установленный законом срок подачи жалобы. Он обратился в комиссию только в июле, хотя срок истёк ещё в начале июня.

В результате заявление было отклонено по процедурным основаниям.

Поэтому вопрос о том, вправе ли повар отказываться от приготовления блюда по культурным соображениям, так и остался без окончательного юридического ответа.

Увольнение осложнило получение вида на жительство

Для итальянца потеря работы имела и другие неприятные последствия.

Как сообщают австралийские и британские СМИ, Тамбурелла более трёх лет занимался оформлением документов для получения постоянного вида на жительство в Австралии при поддержке работодателя.

После увольнения этот процесс был прерван.

Тем не менее без работы повар надолго не остался.

Сейчас он трудится шеф-поваром в другом итальянском ресторане Брисбена — Don Gino.

И здесь история получила почти идеальную развязку: в меню нового заведения пиццы с ананасами нет.

А ресторан La Costa, из-за которого разгорелся конфликт, к настоящему времени вообще прекратил работу.

Так что в споре о том, имеет ли ананас право находиться на пицце, окончательного победителя по-прежнему нет. Но Давиде Тамбурелла, похоже, нашёл место, где его кулинарные принципы больше не вызывают разногласий.

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#увольнение #культура #пицца
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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