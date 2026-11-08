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Глава офиса президента Украины Буданов заплатит штраф за русский язык 1 321

В мире
Дата публикации: 08.11.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Буданов

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заплатит штраф за использование русского языка во время событий под Киевом 2 ноября. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

По словам Ивановской, Буданов в ходе беседы признал факт нарушения «без попыток найти оправдание или включить защитные реакции». Омбудсмен призвала не заниматься «линчеванием в соцсетях». «Закон о языке существует для того, чтобы работать, а не раскалывать общество или становиться поводом для бесконечных хейт-штормов», — добавила она.

Украинский телеканал ТСН отмечает, что за использование русского языка при исполнении служебных обязанностей должностному лицу в Украине грозит штраф от 3 400 до 6 800 гривен (приблизительно 67-134 евро), а за повторное нарушение в течение года — до 11 900 грн (около 235 евро).

События в Петропавловской Борщаговке

2 ноября в селе под Киевом более 100 человек собрались возле частного дома, в подвале которого, предположительно, незаконно удерживались несколько десятков мобилизованных, а также самовольно покинувших части военных. Возле дома произошли стычки с полицией. Были повреждены автобус Национальной гвардии и полицейские автомобили, протестующие заблокировали выезд с территории. Одновременно из здания начали выводить находившихся там людей.

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко, прибывший на место событий, сообщил, что четверо военнослужащих были госпитализированы. По его словам, речь идет о военных, которых задержали за самовольное оставление части. Эту информацию подтвердили в корпусе «Азов». Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство о возможном превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Буданов также прибыл на место событий. Во время общения с 14-летним подростком он использовал русский язык.Это вызвало критику в соцсетях.

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#русский язык #протесты #украинский язык
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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