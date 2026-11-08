Переехать в Италию и десять лет жить в доме, не платя за аренду? В южном регионе Калабрия запустили необычную программу, которая предусматривает предоставление 50 домов в 26 населённых пунктах. Причём власти обещают отремонтировать недвижимость за государственный счёт. Но воспользоваться предложением смогут не все желающие.

Как сообщает польское издание Polskie Radio, инициатива получила название Ripopola Calabria и направлена на борьбу с сокращением населения в небольших городах и посёлках юга Италии.

Бесплатное жильё вместо домов за один евро

Калабрия расположена на самом юге Апеннинского полуострова. Регион известен живописным побережьем, горными пейзажами, историческими городками и сравнительно спокойным образом жизни.

Однако многие населённые пункты сталкиваются с оттоком жителей. Молодёжь переезжает в крупные города, а муниципальные здания постепенно пустеют.

Чтобы изменить ситуацию, региональные власти решили предложить приезжим возможность поселиться в таких домах на длительный срок.

В рамках пилотного проекта отобраны 50 объектов недвижимости в 26 населённых пунктах. Площадь некоторых домов достигает 140 квадратных метров.

В отличие от распространённых в Италии программ продажи домов за символический один евро, здесь не требуется приобретать недвижимость или самостоятельно оплачивать капитальный ремонт.

Власти Калабрии обещают привести жильё в порядок за счёт регионального бюджета, а затем предоставить его новым жителям в бесплатное пользование сроком на десять лет.

«Вы не заплатите ни цента»

Президент Калабрии Роберто Оккиуто, представляя инициативу, подчеркнул, что расходы на восстановление домов возьмёт на себя регион.

По его словам, участники смогут выбрать жильё из предложенного списка, а необходимые ремонтные работы будут оплачены государством.

Таким образом, программа призвана не только привлечь новых жителей, но и вернуть к жизни заброшенные муниципальные здания.

При этом речь идёт именно о предоставлении жилья в пользование, а не о бесплатной передаче недвижимости в собственность.

Кто может претендовать на дом

Программа ориентирована прежде всего на людей, которые проживают за пределами Калабрии и готовы переехать туда на постоянное место жительства.

В числе потенциальных участников — уроженцы региона, которые не менее трёх лет живут за границей.

При рассмотрении заявок дополнительные преимущества предусмотрены для определённых категорий претендентов.

В частности, более высокие шансы могут получить семьи с детьми, молодые пары и специалисты, работающие удалённо.

Таким образом, власти рассчитывают привлечь людей, которые не просто воспользуются бесплатным жильём, а смогут надолго обосноваться в регионе и поддержать местную экономику.

Однако участие в программе не означает автоматического получения дома. Заявки должны соответствовать установленным требованиям и пройти отбор.

Как подать заявку

Для проекта создан специальный официальный портал:

https://ripopola.regione.calabria.it

На сайте можно ознакомиться с предлагаемыми объектами недвижимости и условиями участия.

Перед подачей заявки необходимо проверить требования к кандидатам, порядок отбора и обязательства, которые берут на себя будущие жильцы.

Особенно важно уточнить условия проживания в течение десяти лет, возможные дополнительные расходы и требования к регистрации места жительства.

Само по себе участие в программе не предоставляет иностранцам права на проживание в Италии — для этого необходимо иметь соответствующее законное основание.

Почему Италия раздаёт жильё бесплатно

Главная цель проекта — остановить постепенное обезлюдение небольших населённых пунктов.

По данным итальянского статистического управления ISTAT, в 2024 году население Калабрии превышало 1,8 миллиона человек.

Однако регион продолжает сталкиваться с демографическими проблемами, особенно в небольших городах и сельской местности.

Власти надеются, что новые жители помогут сохранить местные сообщества, поддержать предприятия и вдохнуть жизнь в населённые пункты, где многие дома сегодня пустуют.

Программа финансируется в рамках Плана развития и сплочения на 2021–2027 годы.

Для тех, кто давно задумывался о переезде в Италию, предложение может стать интересной возможностью. Но важно помнить: бесплатное жильё предоставляется на ограниченный срок и на определённых условиях, а окончательное решение о выборе участников принимают организаторы программы.