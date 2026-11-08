Южная Корея открыла для себя арктический торговый коридор в Европу, однако стремление Сеула наладить перевозки по СМП обострило дипломатические разногласия с союзниками.

Южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro успешно завершил круговой рейс между Азией и Западной Европой через Северный морской путь. Судно прошло весь маршрут из Пусана в Роттердам и обратно за 50 дней, сэкономив как минимум десять дней по сравнению со стандартным переходом через Суэцкий канал. Как сообщило издание DW, данный арктический переход стал первым практическим испытанием планов Сеула по созданию альтернативной торговой линии.

Новый маршрут оказался примерно на 7 тысяч километров короче привычных южных путей и позволил перевозчикам полностью обойти нестабильные районы Ближнего Востока. Таяние арктических льдов сделало навигацию более доступной, что подтверждает статистика Арктического совета: за прошлый год число проходов через северные воды увеличилось на 40 процентов. Южнокорейские власти рассчитывают наладить регулярные коммерческие рейсы по этому направлению к 2030 году, усиливая роль порта Пусан как ключевого транспортного узла.

Успешное завершение рейса вызвало заметное беспокойство среди европейских партнеров Сеула. В столицах стран Европейского союза выразили опасения, что активное использование арктической магистрали приведет к стратегической зависимости Южной Кореи от Москвы. Судоходство вдоль российского побережья требует координации с местными властями и регулярного привлечения ледокольного флота, что противоречит стремлению западных стран изолировать российскую экономику.

По оценкам экспертов, кабинет президента Ли Чжэ Мена стремится решить сразу две задачи. С одной стороны, Сеул защищает свои торговые интересы и поддерживает национальное судостроение. С другой стороны, южнокорейское руководство рассчитывает сохранить рабочий диалог с Москвой, пытаясь ограничить военное сближение России с Северной Кореей. Дополнительное напряжение создали сообщения о недавних поставках южнокорейского топлива в российские порты.

Отношения Сеула с западной коалицией осложнились после дипломатического конфликта с Киевом. Разногласия вспыхнули после публичных заявлений украинской стороны о передаче пленных северокорейских солдат, что нарушило закрытые договоренности. В ответ Южная Корея отозвала своего посла из Украины. Аналитики отмечают, что Сеул занял выжидательную позицию: правительство удерживает экономические позиции на будущее и одновременно старается не разрушить стратегический союз с традиционными партнерами на Западе.