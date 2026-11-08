По данным источников WP, спецпредставитель и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер ориентируется на модель Совета НАТО-Россия при обсуждении более широких договоренностей о послевоенной безопасности в Европе, однако европейские чиновники подчеркивают, что сначала должно быть достигнуто прекращение огня в Украине.

Прямая речь: "Кушнер связал свои усилия по достижению перемирия в Украине с призывом к более широким многосторонним переговорам между Россией и Европой о послевоенной безопасности на континенте.

По словам чиновника, знакомого с ходом переговоров, образцом для Кушнера служит Совет НАТО-Россия, который был создан после окончания Холодной войны, но деятельность которого была приостановлена в 2014 году после вторжения России в Украину и захвата Крыма".

Детали: Европейские чиновники сообщили журналисту в пятницу, что они готовы к диалогу с Россией, но согласятся на рамки безопасности только после достижения перемирия в Украине.

"Оба направления работают", — написал в сообщении осведомлённый чиновник из страны, являющейся близким союзником США. Однако он предупредил, что "мирное соглашение по Украине необходимо заключить до заключения соглашения об архитектуре безопасности".

Высокопоставленный чиновник из другой ключевой европейской страны пояснил в своём сообщении: "Этот подход сопряжён для нас со многими рисками, но лучше участвовать, чем воздерживаться. Наша позиция остаётся неизменной: эти вопросы можно обсуждать только после окончания войны. … Переговоры будут непростыми". Этот чиновник подчеркнул, что, хотя ведущие европейские лидеры поддерживают усилия Кушнера, в Европе существует "широкое единство" в том, что любые переговоры между Европой и Россией должны происходить только после заключения перемирия.

По словам Игнатиуса, именно последовательность этих шагов станет решающим фактором.

"Кушнер стремится к тому, чтобы процесс происходил одновременно — чтобы, так сказать, оба поезда прибыли одновременно. Европа, поддерживающая Украину, настаивает на том, чтобы на первом месте стоял вопрос о прекращении огня", — пишет он.

По данным журналиста, правитель России Владимир Путин "с энтузиазмом отнесся к общеевропейскому плану безопасности" во время встречи 21 октября в Санкт-Петербурге со Стивом Виткоффом, к которой Кушнер присоединился посредством видеоконференции.

В четверг президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с посланцем Путина Кириллом Дмитриевым. После этого Трамп похвастался, что он близок к заключению "большой, прекрасной сделки", которая будет охватывать Украину и "всю Европу".

"Это чрезвычайно преждевременно, учитывая то, что я услышал в пятницу от европейских чиновников", — добавляет обозреватель WP.