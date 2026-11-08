Обнаруженные на границах Латвии и Литвы подземные туннели, через которые незаконно пересекали государственную границу, заставили эстонских пограничников и военных задуматься о новых угрозах безопасности. Специалисты предупреждают: подобные сооружения могут использоваться не только для переправки мигрантов и контрабанды, но теоретически и для скрытного проникновения вооружённых людей.

Как сообщает эстонское национальное телерадиовещание ERR, в Латвии и Литве подземные ходы обнаружили уже после того, как они были построены и использованы для незаконного пересечения границы.

Это обстоятельство вызвало дискуссию в Эстонии о том, насколько эффективно современные системы пограничного контроля способны выявлять подобные сооружения.

Не только мигранты, но и вооружённые группы

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии по вопросам пограничной охраны Вейко Коммусаар предупредил, что возможности использования туннелей значительно шире, чем может показаться на первый взгляд.

«Через туннель можно переправлять контрабанду и людей, незаконно пересекающих границу. Но если соседнее государство заинтересовано в отправке на территорию другой страны своих так называемых военнослужащих, это тоже возможно», — заявил он.

При этом речь идёт о потенциальной угрозе, а не о подтверждённых случаях проникновения военных через обнаруженные туннели.

Как обнаружить подкоп ещё до завершения строительства

Начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что важнейшая задача — научиться обнаруживать подземные работы ещё на стадии строительства.

По его словам, для этого можно использовать физические средства защиты границы, специальные датчики и сейсмологическое оборудование, фиксирующее колебания грунта.

Сейсмолог Геологической службы Эстонии Хейди Элизабет Соосалу рассказала, что в стране действует около 12 сейсмологических станций.

Одна из них находится в районе пещер Пиуза, недалеко от границы с Россией.

Возможности станции достаточно велики: например, осенью 2024 года её оборудование зафиксировало колебания, вызванные взрывами на складе боеприпасов в российском Торопце.

Однако для обнаружения небольших подземных работ необходимо, чтобы они велись сравнительно близко к измерительному оборудованию.

Оптоволокно может превратиться в подземный радар

Более перспективным решением специалисты считают использование оптоволоконных кабелей, проложенных вдоль государственной границы.

Технология распределённого акустического мониторинга позволяет фиксировать даже незначительные колебания грунта.

Принцип работы заключается в том, что специальная аппаратура многократно посылает лазерный сигнал по оптоволоконному кабелю. Когда в окружающем грунте возникают вибрации, кабель немного растягивается или сжимается, что отражается на характеристиках сигнала.

Таким образом можно выявлять подозрительную активность под землёй, в том числе возможные попытки прокладки туннелей.

По словам Коммусаара, у эстонской погранохраны пока нет таких датчиков, однако необходимое оборудование имеется у некоторых эстонских компаний и соседних государств.

Он также напомнил, что Польша уже помогала Литве обнаруживать подземные туннели.

Военные призывают не преувеличивать угрозу

Несмотря на обсуждение возможных сценариев скрытого проникновения, эстонские пограничники не считают переброску военнослужащих через туннели вероятной угрозой в настоящее время.

Вейко Коммусаар подчеркнул, что подобный сценарий сейчас маловероятен.

Силы обороны Эстонии также сообщили, что их оценка традиционных военных угроз не изменилась.

Тем не менее опыт Латвии и Литвы показал, что подземные туннели способны оставаться незамеченными до момента их использования. Поэтому эстонские специалисты предлагают развивать технические средства, которые позволят выявлять подобные сооружения ещё во время строительства.