Длительный период облачной и безветренной погоды может резко снизить выработку солнечной и ветровой энергии в Европе, вынуждая сеть опираться на загрязняющие резервные источники.

Европе грозит первая в этом году «dunkelflaute», поскольку облачная погода тормозит солнечный бум на континенте и подталкивает цены на энергию вверх.

Солнечная энергетика, которую называют «сияющей звездой» отказа от ископаемого топлива, является одним из самых быстрых в установке и дешевых источников энергии в мире. В благоприятных условиях производство одной единицы электроэнергии с помощью солнечных панелей может обходиться всего в 0,024 евро, что значительно выгоднее угля, газа и даже ветра.

С начала войны с Ираном, которая разгорелась 28 февраля, солнечная энергетика уже сэкономила ЕС 42,9 миллиарда евро на неосуществленных импортных поставках газа. Летом она также помогала стабилизировать энергосистему, когда из‑за череды волн жары резко выросло потребление электричества на охлаждение.

Но продолжительный период прохладной, облачной и безветренной погоды в Европе создает серьезную проблему.

Может ли солнечная энергетика работать зимой?

«Dunkelflaute», что по‑немецки означает «темный штиль», это термин, которым обозначают продолжительные периоды, когда выработка энергии ветром и солнцем низкая или отсутствует из‑за нехватки ветра или солнечного света.

Обычно это происходит с октября по февраль в Северной Европе и усугубляется коротким световым днем, плотной облачностью и туманом. Это совпадает с ростом энергопотребления по всему континенту, поскольку холодная погода увеличивает спрос на отопление.

Многодневные dunkelflaute случаются редко, но когда это происходит, европейская энергосистема вынуждена сильнее полагаться на дорогостоящие резервные источники, такие как природный газ.

По данным прогноза Bloomberg, цены на электроэнергию в Германии на рынке «на сутки вперед» на четверг, 29 октября, превышали 300 евро за мегаватт‑час, что примерно вдвое выше среднего показателя за октябрь, а почасовые ставки в вечерний пик поднимались выше 500 евро.

«Это крайне обескураживает»: выработка домашней солнечной генерации падает

В частном секторе владельцы домов с солнечными панелями также замечают рост своих счетов за энергию. Одна жительница Великобритании, у которой на крыше установлены 12 солнечных панелей общей мощностью 6,36 кВт, рассказала Euronews Earth, что в среду (4 ноября) панели произвели всего 10,90 кВт·ч солнечной энергии, и им пришлось взять из сети еще 27,40 кВт·ч.

В четверг (5 ноября), когда весь день в их городе было пасмурно, дом произвел лишь 2,40 кВт·ч солнечной энергии и импортировал 20,60 кВт·ч.

И это при том, что в доме установлена накопительная батарея емкостью 11,52 кВт·ч, которая заряжается ночью по льготному, ночному тарифу, а днем разряжается, когда потребление электроэнергии растет.

Облачная погода ожидается в выходные и большую часть следующей недели, поэтому многие жители Великобритании будут вырабатывать значительно меньше солнечной энергии, чем летом.

«Мы почти не производим электроэнергию», говорит жительница, пожелавшая сохранить анонимность, в беседе с Euronews Earth.

«Крайне обескураживает видеть, что мы импортируем столько энергии, хотя потратили тысячи на солнечную систему. Однако мы понимаем, что панели начнут работать лучше, когда небо прояснится».

Гидроэнергетика подстраховывает провалы солнца

В общем не удивительно, что основную часть электроэнергии солнечные станции производят летом. В ЕС доля солнечной энергетики в выработке электроэнергии в июне достигла 25,4 процента, но в октябре упала до всего 13,2 процента.

При этом солнечные панели зависят от дневного света, а не от тепла, поэтому владельцы крышных установок продолжают получать электричество даже в морозные дни.

По данным поставщика «зеленой» энергии Good Energy, домашние солнечные системы в Великобритании могут по‑прежнему обеспечивать около 25-35 процентов их годового объема в зимний период, что, как отмечает компания, «создает неплохую подушку для зимних счетов».

Снижение солнечной генерации обычно совпадает с ростом выработки гидроэнергетики, которая в ЕС начала расти с октября прошлого года.

Солнечная энергетика также помогает сглаживать пики потребления электричества во время волн жары, когда резко возрастает потребность в охлаждении помещений, то есть в работе кондиционеров и вентиляторов.

По данным энергетического аналитического центра Ember, во время июньской волны жары этим летом суточный спрос на электроэнергию вырос по сравнению с до-жаркими днями до 28 процентов в Италии, 23 процентов в Венгрии, 14 процентов во Франции и 13 процентов в Испании.

Там отмечают, что на фоне роста спроса из‑за жары солнечная энергетика была единственным крупным источником энергии, который работал «лучше обычного». По сравнению с другими днями июня и июля среднесуточная выработка солнечной энергии во время волн жары была на 17 процентов выше во Франции и Венгрии, на 5 процентов выше в Испании и на том же уровне в Италии.

Отдельный анализ Ember показал, что типичный дом в Великобритании с солнечными панелями на крыше выработал достаточно электроэнергии, чтобы кондиционер мог работать по пять часов в день в период жары.

В то же время водоемкие виды генерации, такие как угольные станции, гидроэнергетика и атомная энергетика, во время волн жары испытывают трудности, так как высокие температуры и нехватка осадков приводят к продолжительным периодам засухи.

В августе Польше пришлось снизить выработку на угольных электростанциях, которым для охлаждения требуется огромное количество воды, из‑за критически низкого уровня воды в реке Висла.

Этот шаг временно вывел из энергосистемы Польши 1,3 ГВт мощности, чего достаточно, чтобы обеспечить электричеством более одного миллиона среднестатистических домохозяйств. Это около двух процентов текущей энергомощности страны.