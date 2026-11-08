Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Питон душил детёныша коалы, а мать отчаянно пыталась его спасти: в схватку вмешалась женщина 0 466

В мире
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Спасение коалы

Обычная прогулка с собакой по австралийскому лесу превратилась для жительницы Квинсленда в настоящую спасательную операцию. Женщина обнаружила питона, который обвился вокруг маленькой коалы и начал её душить. Мать детёныша отчаянно пыталась отбить малыша у змеи, но безуспешно. Тогда прохожая решила вмешаться.

Необычный случай произошёл в австралийском штате Квинсленд. Местная жительница по имени Нелл гуляла с собакой, когда услышала подозрительный шум среди деревьев.

Подойдя ближе, она увидела драматическую сцену: крупный питон обвился вокруг детёныша коалы, а его мать пыталась когтями освободить малыша из смертельных объятий.

«Бедная мама царапала питона, пытаясь освободить своего детёныша. Малыш посмотрел прямо на меня, и я увидела панику в его глазах», — рассказала Нелл изданию news.com.

koala_15.jpg koala_16.jpg

Счёт шёл на минуты

По словам женщины, времени на размышления не было. Она бросила телефон на землю и принялась распутывать кольца питона, удерживая при этом свою собаку на поводке.

«Я даже не думала в тот момент. Просто начала разнимать их. Я не знала, как долго змея сжимала малыша. А ведь питон может очень быстро причинить серьёзные повреждения — сломать кости, повредить внутренние органы или вызвать кислородное голодание», — объяснила она.

Несмотря на опасность, Нелл удалось освободить детёныша, не причинив вреда змее.

koala_14.jpg

Как только малыш оказался на свободе, он бросился к матери. Обе коалы забрались на дерево и крепко прижались друг к другу.

«Я счастлива, что всё закончилось хорошо. Видеть, как мама и малыш обнимаются, было настоящим блаженством», — призналась спасительница.

«Питон здесь не злодей»

Интересно, что женщина не считает змею виновницей произошедшего.

«Он не злодей. Просто воспользовался возможностью в среде обитания, которую разрушает человек», — подчеркнула Нелл.

По её мнению, питон переоценил свои возможности: он мог задушить маленькую коалу, но вряд ли сумел бы её проглотить.

Женщина отметила, что питоны способны обходиться без пищи неделями и даже месяцами, а в природе у них есть и другая, более подходящая добыча.

Видео собрало миллионы просмотров

Кадры необычной спасательной операции Нелл опубликовала в социальных сетях. Видео быстро стало вирусным, собрав миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Большинство пользователей восхищались смелостью женщины, хотя некоторые считали, что ей не следовало вмешиваться в естественные процессы дикой природы.

Сама Нелл уверена, что поступила правильно. По её словам, она много лет занимается помощью диким животным и не раз сталкивалась с последствиями разрушения их естественной среды обитания.

Она напомнила, что коалы сталкиваются с многочисленными угрозами: лесными пожарами, болезнями, автомобильными авариями и сокращением площади эвкалиптовых лесов.

«Все эти проблемы связаны с разрушением среды обитания. Животные вынуждены пересекать дороги, оказываются в городах, лишаются пищи и становятся более уязвимыми для хищников», — объяснила женщина.

По её словам, история спасения маленькой коалы — не просто трогательное видео, а ещё одно напоминание о необходимости защищать уникальную природу Австралии.

×
#животные #экология
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
5
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мерц
Изображение к статье: Константин Криволап
Изображение к статье: Кушнер
Изображение к статье: Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: голуби
Наша Латвия
Изображение к статье: Солнечные панели
В мире
3
Изображение к статье: Человек с ружьем
В мире
1
Изображение к статье: 2026 год, вероятно, станет вторым самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Масляный и топливный фильтры в мастерской
Наша Латвия
10
Изображение к статье: забор на границе Латвии
Наша Латвия
7
Изображение к статье: голуби
Наша Латвия
Изображение к статье: Солнечные панели
В мире
3
Изображение к статье: Человек с ружьем
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео