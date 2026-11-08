Обычная прогулка с собакой по австралийскому лесу превратилась для жительницы Квинсленда в настоящую спасательную операцию. Женщина обнаружила питона, который обвился вокруг маленькой коалы и начал её душить. Мать детёныша отчаянно пыталась отбить малыша у змеи, но безуспешно. Тогда прохожая решила вмешаться.

Необычный случай произошёл в австралийском штате Квинсленд. Местная жительница по имени Нелл гуляла с собакой, когда услышала подозрительный шум среди деревьев.

Подойдя ближе, она увидела драматическую сцену: крупный питон обвился вокруг детёныша коалы, а его мать пыталась когтями освободить малыша из смертельных объятий.

«Бедная мама царапала питона, пытаясь освободить своего детёныша. Малыш посмотрел прямо на меня, и я увидела панику в его глазах», — рассказала Нелл изданию news.com.

Счёт шёл на минуты

По словам женщины, времени на размышления не было. Она бросила телефон на землю и принялась распутывать кольца питона, удерживая при этом свою собаку на поводке.

«Я даже не думала в тот момент. Просто начала разнимать их. Я не знала, как долго змея сжимала малыша. А ведь питон может очень быстро причинить серьёзные повреждения — сломать кости, повредить внутренние органы или вызвать кислородное голодание», — объяснила она.

Несмотря на опасность, Нелл удалось освободить детёныша, не причинив вреда змее.

Как только малыш оказался на свободе, он бросился к матери. Обе коалы забрались на дерево и крепко прижались друг к другу.

«Я счастлива, что всё закончилось хорошо. Видеть, как мама и малыш обнимаются, было настоящим блаженством», — призналась спасительница.

«Питон здесь не злодей»

Интересно, что женщина не считает змею виновницей произошедшего.

«Он не злодей. Просто воспользовался возможностью в среде обитания, которую разрушает человек», — подчеркнула Нелл.

По её мнению, питон переоценил свои возможности: он мог задушить маленькую коалу, но вряд ли сумел бы её проглотить.

Женщина отметила, что питоны способны обходиться без пищи неделями и даже месяцами, а в природе у них есть и другая, более подходящая добыча.

Видео собрало миллионы просмотров

Кадры необычной спасательной операции Нелл опубликовала в социальных сетях. Видео быстро стало вирусным, собрав миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Большинство пользователей восхищались смелостью женщины, хотя некоторые считали, что ей не следовало вмешиваться в естественные процессы дикой природы.

Сама Нелл уверена, что поступила правильно. По её словам, она много лет занимается помощью диким животным и не раз сталкивалась с последствиями разрушения их естественной среды обитания.

Она напомнила, что коалы сталкиваются с многочисленными угрозами: лесными пожарами, болезнями, автомобильными авариями и сокращением площади эвкалиптовых лесов.

«Все эти проблемы связаны с разрушением среды обитания. Животные вынуждены пересекать дороги, оказываются в городах, лишаются пищи и становятся более уязвимыми для хищников», — объяснила женщина.

По её словам, история спасения маленькой коалы — не просто трогательное видео, а ещё одно напоминание о необходимости защищать уникальную природу Австралии.