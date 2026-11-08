По данным опроса института INSA для Bild am Sonntag, 82% немцев недовольны работой канцлера Фридриха Мерца. Это самый высокий показатель с начала его работы. Столько же недовольных его правительством.

Лишь 13% респондентов довольны его работой, в январе таких было 24%. Тогда недовольны были 67%, а в начале октября, по данным INSA, 80%. Такой же рекордный показатель недовольства, 82%, зафиксирован в отношении правительства "черно-красной" коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Довольны его работой 13%.

На вопрос о том, ухудшилось ли личное положение при нынешнем правительстве, 60% опрошенных ответили утвердительно, для 29% ничего не изменилось, и лишь 6% отметили улучшение.

В опросе о рейтингах партий "Альтернатива для Германии" получает 29%, а блок ХДС/ХСС Мерца опускается до 19%.