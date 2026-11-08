Европа обладает потенциалом, чтобы быстро одержать победу в случае открытой агрессии со стороны России. Но европейцы считают, что Россия не пойдет на прямую агрессию и будет лишь устраивать провокации. Об этом авиаэксперт Константин Криволап заявил в эфире Radio NV.

По его мнению, у России нет реальных ресурсов, чтобы начать настоящую агрессию против Европы. Однако россияне могут прибегать к провокациям таким образом, чтобы нельзя было доказать, что эти действия совершали именно они.

Как отмечает эксперт, Европа не ожидает серьёзной угрозы со стороны России, но понимает, что будут провокации. И поэтому европейцы будут пытаться просто сдерживать российские провокации.

"Если брать ПВО, бронетехнику, авиацию – то возможности россиян за пять лет сократились по некоторым позициям в два раза, а по некоторым – в три раза", – отметил Криволап.

Также он добавил, что это если не говорить о больших потерях личного состава.

"У Европы, даже если у неё нет защиты от многих видов вооружения, но поднять авиацию и сделать то, что может сделать авиация, – для европейских армий это вопрос одной недели. Поднимаются F-35, F-15, F-18, и они превращают Россию в страну, в которой невозможно что-либо делать", – считает Криволап.

Он привел пример того, что Украина наносит удары на российской территории по нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям по производству комплектующих для ракет или другого вооружения.

"И в этом смысле для Европы разгромить Россию – это серьезная операция, но не самая сложная. И, возможно, именно поэтому европейцы так относятся к этой российской угрозе – чтобы играть в политику, в разные игры… Но они прекрасно понимают, что Россия даже пяти суток не продержится против всей этой европейской армады", – подчеркнул эксперт.

По его словам, европейцы не только будут сдерживать, но и могут все уничтожить.

"И никакая ядерная триада россиянам помочь не сможет", – сказал Криволап.

Однако, по его словам, с Украиной совсем другая история, потому что ей дают столько средств и оружия, чтобы она хоть как-то смогла устоять.