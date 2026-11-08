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За столом переговоров по Украине появится неожиданный участник: кто вмешался в игру 2 1204

В мире
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
ФОТО: BB.LV/AI

Франция объявила о намерении принять участие в переговорах по урегулированию войны в Украине, которые должны пройти 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США. Ранее встреча планировалась в трёхстороннем формате — с участием представителей Вашингтона, Москвы и Киева. Теперь к обсуждению намерены присоединиться европейские страны.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью французской радиостанции RTL, сообщает Reuters.

«Европейцы будут достойно представлены. Франция будет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих переговорах», — подчеркнул глава французской дипломатии.

При этом Барро признал, что пока не может назвать состав французской делегации.

«Я ещё не могу сказать, кто именно будет представлять Францию, но могу заверить, что Франция там обязательно будет», — добавил министр.

Европа требует учитывать её интересы

Французский министр отметил, что в последние недели европейские страны активно добивались участия в обсуждении будущего Украины и европейской безопасности.

По его словам, европейцы дали понять американским посредникам, что решения, касающиеся будущего континента, не должны приниматься без учёта интересов самих европейских государств.

Барро подчеркнул, что Франция намерена донести до участников переговоров позицию Европы, непосредственно заинтересованной в результатах урегулирования.

До сих пор предполагаемый формат встречи в Абу-Даби предусматривал участие делегаций России, Украины и США. При этом европейские страны, оказывающие Киеву значительную военную и финансовую поддержку, добивались более непосредственной роли в дипломатическом процессе.

Что будут обсуждать в Абу-Даби

О планах проведения переговоров 10–11 ноября ранее сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, Вашингтон намерен собрать представителей России и Украины для обсуждения возможных путей прекращения войны.

Среди основных тем заявлены прекращение боевых действий, снижение военной напряжённости и гарантии безопасности после завершения конфликта.

Предстоящая встреча рассматривается как попытка возобновить дипломатический процесс, который в последние месяцы практически не продвигался.

Заявление французского министра свидетельствует о намерении европейских государств непосредственно участвовать в обсуждении условий возможного мирного урегулирования.

Однако окончательный формат переговоров, состав европейских делегаций и позиция Москвы относительно их участия пока остаются неясными.

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#США #Франция #Украина #дипломатия #переговоры #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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