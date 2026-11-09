27-летний польский полицейский Артур Мораньский, тяжело раненный при обезвреживании стрелка в Кракове, после пробуждения первым делом спросил о судьбе своего напарника. История получила широкий отклик в Польше, в том числе у премьер-министра Дональда Туска.

Во время вооружённого нападения 7 ноября в центре Кракова Артур Мораньский и его коллега Якуб Кулик вступили в перестрелку с нападавшим. Оба получили тяжёлые ранения, но сумели остановить преступника.

Мораньский был ранен в лёгкое и руку. Врачи провели сложную операцию, продолжавшуюся около 12 часов.

Когда полицейский пришёл в сознание, его первые слова были обращены не к врачам и не касались собственного состояния.

«А Куба жив?» — спросил он, имея в виду напарника Якуба Кулика.

Об этом рассказал мэр города Мушина Ян Голба, откуда родом пострадавший полицейский.

На историю отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск. «Такие моменты возвращают веру в человека», — написал он в социальных сетях.

По информации польской прокуратуры, оба полицейских пришли в сознание ещё в воскресенье, 8 ноября, и продолжают лечение в больнице.

Власти Кракова также выступили с инициативой присвоить Артуру Мораньскому и Якубу Кулику звания почётных граждан города за проявленное мужество.

Как сообщал bb.lv, в результате стрельбы на Главной рыночной площади Кракова погибли шесть человек, ещё не менее 15 получили ранения. Сам нападавший позднее скончался в больнице.