Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Брат Виктора Орбана Арон задержан по делу о незаконной переправке мигрантов 0 101

В мире
Дата публикации: 09.11.2026
Euronews
Изображение к статье: Аарон Орбан

Брат бывшего премьер-министра Венгрии Арон задержан по делу о незаконной переправке мигрантов. Виктор Орбан заявляет, что на самом деле власти таким образом пытаются расправиться с ним.

Арон Орбан, брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, задержан по подозрению в незаконной переправке людей. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook действующий глава правительства Петер Мадьяр.

Премьер-министр написал, что Национальное управление по возврату и защите имущества (NVVH) и Национальное бюро расследований (NNI) продолжают расследование, в рамках которого могли задержать Арона Орбана. NVVH утром в понедельник сообщило, что по делу о торговле людьми в Будапеште и медье Пешт задержано несколько человек.

Сообщение о том, что к делу может быть причастен и Арон Орбан, поступило от kontroll.hu. Производство, связанное с визовыми сделками, которые приписывают брату премьер-министра, стало одним из первых, которое недавно созданное Национальное управление по возврату и защите имущества взяло в разработку.

Согласно имеющейся информации, компания Арона Орбана могла облегчать гражданам Вьетнама получение венгерской, а значит и шенгенской визы, записывая их на двухдневный курс в Печском университете. Орбан, как утверждается, просил помощи и у одного уполномоченного при премьер-министре, чтобы ускорить визовые процедуры для этих людей.

Виктор Орбан: цель - я

Вскоре после появления первых сообщений Виктор Орбан отреагировал на происходящее в Facebook. Бывший премьер-министр написал следующее:

"Сегодня правительство должно было отчитываться перед Комиссией по национальной безопасности за шпионский скандал. Расправа является инструментом отвлечения внимания. В Венгрии происходит не привлечение к ответственности, а расправа. Когда для правительства что-то неудобно, в действие вступает ÁVH (управление). В этой грязной игре цель ликвидировать политического противника и построить однопартийную систему. Цель - я, мой брат лишь инструмент."

×
#Виктор Орбан #миграция #торговля людьми #политика #Венгрия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вулкан Лахер-Зе
Изображение к статье: Флажки США. России, Украины и ЕС
Изображение к статье: Дональд Трамп b Дэйне Уайт
Изображение к статье: Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник выдвинул баварского политика Ильзе Айгнер кандидатом на пост президента страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Арон Орбан
В мире
Изображение к статье: Венгрия раскрыла десятки тысяч секретных документов коммунистической полиции
В мире
3
Изображение к статье: Паспорт с отметкой о въезде в страну
Политика
9
Изображение к статье: Дональд Трамп b Дэйне Уайт
В мире
Изображение к статье: Андрей Пагор Эксклюзив!
Политика
5
Изображение к статье: российский паспорт
Политика
1
Изображение к статье: Арон Орбан
В мире
Изображение к статье: Венгрия раскрыла десятки тысяч секретных документов коммунистической полиции
В мире
3
Изображение к статье: Паспорт с отметкой о въезде в страну
Политика
9

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео