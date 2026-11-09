Брат бывшего премьер-министра Венгрии Арон задержан по делу о незаконной переправке мигрантов. Виктор Орбан заявляет, что на самом деле власти таким образом пытаются расправиться с ним.

Арон Орбан, брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, задержан по подозрению в незаконной переправке людей. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook действующий глава правительства Петер Мадьяр.

Премьер-министр написал, что Национальное управление по возврату и защите имущества (NVVH) и Национальное бюро расследований (NNI) продолжают расследование, в рамках которого могли задержать Арона Орбана. NVVH утром в понедельник сообщило, что по делу о торговле людьми в Будапеште и медье Пешт задержано несколько человек.

Сообщение о том, что к делу может быть причастен и Арон Орбан, поступило от kontroll.hu. Производство, связанное с визовыми сделками, которые приписывают брату премьер-министра, стало одним из первых, которое недавно созданное Национальное управление по возврату и защите имущества взяло в разработку.

Согласно имеющейся информации, компания Арона Орбана могла облегчать гражданам Вьетнама получение венгерской, а значит и шенгенской визы, записывая их на двухдневный курс в Печском университете. Орбан, как утверждается, просил помощи и у одного уполномоченного при премьер-министре, чтобы ускорить визовые процедуры для этих людей.

Виктор Орбан: цель - я

Вскоре после появления первых сообщений Виктор Орбан отреагировал на происходящее в Facebook. Бывший премьер-министр написал следующее:

"Сегодня правительство должно было отчитываться перед Комиссией по национальной безопасности за шпионский скандал. Расправа является инструментом отвлечения внимания. В Венгрии происходит не привлечение к ответственности, а расправа. Когда для правительства что-то неудобно, в действие вступает ÁVH (управление). В этой грязной игре цель ликвидировать политического противника и построить однопартийную систему. Цель - я, мой брат лишь инструмент."