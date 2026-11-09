Латвия выступает за осторожное внедрение цифрового евро, призывает Евросоюз найти десятки миллиардов евро для поддержки Украины и предлагает облегчить жизнь европейскому бизнесу. Эти вопросы обсуждаются 9 ноября на встречах министров финансов стран ЕС в Брюсселе.

Как сообщает Министерство финансов Латвии, в понедельник проходят заседания Еврогруппы и Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN). В повестке — будущее европейской экономики, новые платёжные технологии, финансирование обороны и сокращение бюрократии.

Цифровой евро: Латвия призывает не торопиться

Одним из ключевых вопросов стало создание цифрового евро — новой формы европейской валюты, которая может дополнить привычные наличные деньги и банковские платежи.

Латвия в целом поддерживает развитие проекта, но считает, что внедрять цифровой евро необходимо постепенно и с осторожностью.

В Министерстве финансов объясняют: такой подход позволит своевременно обнаружить возможные проблемы с платёжной инфраструктурой и избежать чрезмерных расходов для небольших предприятий.

Особое внимание Рига предлагает уделить микропредприятиям, для которых переход на новые технологии может обернуться дополнительными затратами.

При этом Латвия выступает за сохранение определённой самостоятельности государств в вопросах практического внедрения цифровой валюты.

Украине необходимо найти ещё 70 миллиардов евро

Ещё одна важная тема переговоров — дальнейшее финансирование Украины.

По оценкам, приведённым Министерством финансов Латвии, прогнозируемый дефицит средств на бюджетные и оборонные потребности Украины в 2027 году составляет около 70 миллиардов евро.

Латвия призывает Еврокомиссию как можно скорее представить конкретные предложения, которые позволят покрыть этот недостаток финансирования.

В Риге подчёркивают, что необходимые решения следует принять заблаговременно, чтобы уже с начала 2027 года Украина могла рассчитывать на предусмотренную финансовую, военную и другую помощь.

Латвийская сторона считает дальнейшую поддержку Украины стратегически важной для безопасности всего Евросоюза.

Брюссель обещает меньше бюрократии

Министры финансов также обсуждают упрощение законодательства ЕС.

Латвия поддерживает меры, которые позволят сократить административную нагрузку на предприятия и государственные учреждения, упростить выполнение европейских требований и создать более благоприятные условия для инвестиций.

Однако в Минфине подчёркивают, что упрощение правил не должно приводить к ослаблению финансового контроля или нарушению равных условий конкуренции на едином европейском рынке.

Инфляция, оборона и бюджеты

Помимо этого, участники встреч рассматривают экономические перспективы еврозоны, инфляцию и состояние государственных финансов.

Отдельное внимание уделяется финансированию обороны. Министры заслушают информацию Еврокомиссии о возможностях увеличения соответствующих расходов.

В повестку также включены вопросы реализации европейского Механизма восстановления и устойчивости, развития платёжных систем центральных банков и дальнейшего совершенствования европейской статистики.

Латвию на заседаниях представляет заместитель государственного секретаря Министерства финансов по вопросам финансовой политики Лига Клявиня.