В Европе стартовали первые совместные военные учения стран «коалиции желающих», которые рассматривают возможность отправки своих военнослужащих в Украину после прекращения боевых действий. В манёврах участвуют около 2800 военных из 11 государств, в том числе Эстонии и Литвы. США к учениям не присоединились.

Учения под названием Koalicja 2026 проходят на территории Польши, Румынии и в акватории Чёрного моря. Как сообщает немецкое издание Tagesschau, их главная цель — проверить готовность международных сил к возможной миссии в Украине в случае достижения устойчивого прекращения огня.

К чему готовятся европейские военные

Военнослужащие отрабатывают переброску личного состава и техники, организацию снабжения, взаимодействие между армиями разных стран и обеспечение безопасности воздушного пространства.

Особое внимание уделяется логистике: в случае международной миссии необходимо будет обеспечить доставку войск, вооружения, оборудования и других необходимых ресурсов.

Учения должны показать, насколько эффективно вооружённые силы разных государств способны действовать в рамках единого командования.

Участие Эстонии и Литвы придаёт манёврам особое значение для Балтийского региона. Обе страны последовательно поддерживают Украину и выступают за укрепление европейской безопасности.

США не участвуют

В нынешних манёврах американские военнослужащие не задействованы. Основная роль отводится европейским государствам, которые обсуждают создание международных сил для обеспечения безопасности Украины после возможного прекращения войны.

При этом речь пока не идёт о принятом решении направить войска непосредственно на украинскую территорию.

Учения представляют собой подготовку к одному из возможных сценариев развития ситуации, а не начало международной военной операции.

Москва выступает против

Россия неоднократно заявляла, что выступает против размещения военнослужащих стран НАТО и других западных государств на территории Украины.

Европейские участники инициативы, со своей стороны, рассматривают возможное международное присутствие как один из инструментов обеспечения безопасности и предотвращения возобновления боевых действий.

Вопрос о составе, численности, полномочиях и условиях размещения таких сил остаётся предметом международных обсуждений.

Таким образом, учения Koalicja 2026 становятся практической проверкой готовности европейских стран к возможному участию в обеспечении послевоенной безопасности Украины. Однако проведение манёвров само по себе не означает, что решение об отправке войск уже принято.