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Евросоюз едет на переговоры по Украине. Но Москва настаивает: формат останется трёхсторонним 6 814

В мире
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флажки США. России, Украины и ЕС
ФОТО: BB.LV/AI

Европейский союз подтвердил своё участие в переговорах по прекращению войны в Украине, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Однако Кремль подчёркивает, что за столом основных переговоров будут только Россия, Украина и США. Какую роль сыграют европейские представители, пока не уточняется.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 9 ноября, заявила, что Евросоюз будет представлен на предстоящих мирных переговорах в Объединённых Арабских Эмиратах.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом глава Еврокомиссии написала в социальной сети X после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с украинским президентом продолжающиеся дипломатические усилия по достижению мира и предстоящую встречу в Абу-Даби, где ЕС будет представлен наряду со своими партнёрами.

Она также поддержала призыв Зеленского к прекращению огня в отношении энергетической и продовольственной инфраструктуры.

Глава Еврокомиссии добавила, что рассчитывает встретиться с Зеленским в Дублине позднее на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Кремль не считает европейцев участниками основного формата

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 ноября заявил, что предстоящая встреча в Абу-Даби будет трёхсторонней — между Россией и Украиной при посредничестве США.

Комментируя сообщения об участии представителей европейских государств, Песков отметил, что у Вашингтона и Киева существуют собственные каналы взаимодействия с европейскими партнёрами.

По его словам, европейские страны могут выстраивать отдельный механизм координации, однако формат самих переговоров от этого не меняется.

Германия и Франция тоже направляют представителей

О намерении европейцев участвовать в переговорах ещё 8 ноября сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. При этом он не уточнил, кто именно будет представлять Париж.

Германия также подтвердила своё присутствие в Абу-Даби. По информации Reuters, Берлин направит представителя на уровне советника по вопросам политики безопасности.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала европейские страны отказаться от разрозненных действий и сформировать единую делегацию ЕС.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, в свою очередь, подчёркивала, что мирное соглашение по Украине не должно заключаться без участия Евросоюза.

Встреча 10–11 ноября станет первой встречей России, Украины и США в таком формате с февраля 2026 года. Главной темой переговоров станет поиск путей прекращения войны.

Таким образом, европейские страны намерены участвовать в дипломатическом процессе, но вопрос о том, насколько непосредственным будет их влияние на переговоры, остаётся открытым.

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#США #Франция #Украина #мирные переговоры #Урсула Фон Дер Ляйен #Евросоюз #Россия #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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