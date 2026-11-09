В Евросоюзе готовятся изменить правила налогообложения табачных изделий. В понедельник, 9 ноября, министры финансов стран ЕС обсуждают в Брюсселе новые ставки и структуру акцизов на сигареты, табак и связанную с ними продукцию. Латвия поддерживает предложенный компромиссный вариант реформы.

Как сообщает Министерство финансов Латвии, вопрос табачных акцизов включён в повестку заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN).

Министры намерены согласовать общую позицию по предложениям Европейской комиссии, касающимся структуры и ставок акцизного налога на табачные изделия и связанную с ними продукцию, а также общих правил его применения.

Латвия поддерживает предложенное компромиссное решение. При этом конкретные новые ставки и сроки их введения в сообщении Минфина не приводятся.

Речь пока идёт о согласовании позиции стран ЕС, а не о немедленном повышении цен на сигареты.