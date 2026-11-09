Молдова официально открыла новую высоковольтную линию электропередачи, которая должна снизить зависимость страны от электроэнергии, поступающей из непризнанного Приднестровья, и укрепить связь с европейской энергосистемой. Президент Майя Санду назвала проект шагом к освобождению от энергетического давления России. Строительство завершилось на два года позже первоначально обещанного срока.

Молдова сделала важный шаг к укреплению своей энергетической безопасности. В воскресенье, 8 ноября, в стране официально открыли новую линию электропередачи, которая обеспечивает связь с Румынией и европейской электросетью.

Проект получил название «Линия энергетической независимости». Его главная цель — уменьшить зависимость Молдовы от поставок электроэнергии через Приднестровье и от российских энергоресурсов, сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

«Москва использовала энергоресурсы для нашего шантажа»

Президент Молдовы Майя Санду приветствовала запуск новой линии, подчеркнув ее значение для энергетической независимости страны.

«На протяжении десятилетий Москва использовала энергоресурсы для нашего шантажа», — написала она в социальной сети X.

«Больше этого не будет. Молдова также больше не покупает российский газ», — добавила президент.

По словам Санду, новая инфраструктура позволит стране уменьшить уязвимость перед возможным энергетическим давлением.

Почему новая линия так важна для Молдовы?

Высоковольтная линия соединяет город Вулканешты на юго-западе страны со столицей Кишиневом. Ее запуск должен позволить Молдове отказаться от прежней зависимости от Кучурганской теплоэлектростанции, расположенной на территории непризнанного Приднестровья. В течение длительного времени эта электростанция обеспечивала значительную часть потребностей Молдовы в электроэнергии.

Однако поставки из Приднестровья не всегда были стабильными. В прошлом они периодически прекращались, создавая дополнительные риски для энергоснабжения страны.

Новая линия позволит надежнее использовать электроэнергию, поступающую через соединение с Румынией и европейской энергосистемой, без прежней зависимости от приднестровской электростанции.

Крупнейшие инвестиции за десятилетия

Реализация проекта потребовала от Молдовы крупнейших за последние десятилетия инвестиций в энергетическую инфраструктуру.

При этом строительство заняло больше времени, чем первоначально планировалось. Линию открыли на два года позже срока, который ранее называли молдавские чиновники.

Несмотря на задержку, власти рассматривают ее ввод в эксплуатацию как важный элемент долгосрочной стратегии энергетической безопасности.

Как Молдова зависела от российских энергоресурсов?

До начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году Молдова получала большую часть природного газа от российского концерна «Газпром». Значительная часть электроэнергии также поступала с Кучурганской ТЭС в Приднестровье — регионе, который не контролируется центральными властями Молдовы и ориентируется на Россию.

После российского вторжения в Украину энергетическая безопасность стала одним из главных приоритетов молдавского правительства. Страна столкнулась с необходимостью перестраивать систему энергоснабжения, искать альтернативных поставщиков и укреплять связи с европейскими энергетическими сетями.

Энергетические проблемы сохраняются

Несмотря на открытие новой линии, Молдова продолжает сталкиваться с трудностями в энергетической сфере. В сентябре 2026 года власти объявили чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней из-за роста цен на топливо.

Новая линия электропередачи не устраняет все энергетические проблемы страны, однако позволяет сократить зависимость от прежних источников поставок и повысить устойчивость энергоснабжения.