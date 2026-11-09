По составу украинской и российской делегаций на мирных переговорах в Абу‑Даби можно судить о том, что стороны могут обсуждать за закрытыми дверями, когда при посредничестве США возобновляются переговоры, впервые за девять месяцев.

Украина и Россия вернутся за стол переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября, через девять месяцев после их последнего раунда при посредничестве США. Состав делегаций даёт представление о том, чего каждая сторона надеется добиться.

Киев в целом сохраняет ту же команду, которая участвовала в предыдущих раундах, подчеркивая преемственность курса на прекращение огня как первого шага к широкоформатному мирному соглашению.

Москва, со своей стороны, направляет высокопоставленных военных и дипломатов, включая заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Он помог разработать требования России к НАТО в сфере безопасности незадолго до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Его включение в состав делегации даёт основание предполагать, что Кремль намерен расширить переговоры за рамки украинской повестки - вплоть до обсуждения более широкой архитектуры безопасности в Европе. Особенно после того, как президент США допустил, что будущая договоренность может выйти за пределы украинского конфликта.

Украина всё так же держит курс на прекращение огня

Украинскую делегацию вновь возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, который играл ключевую роль в предыдущих переговорах с Москвой.

К нему присоединятся руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, лидер парламентской фракции правящей президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия и первый заместитель главы офиса президента Сергей Кислица.

Арахамия на прошлой неделе был в Вашингтоне и в четверг посетил встречу в Белом доме, которую провела первая леди Мелания Трамп после гуманитарного прекращения огня в находящихся под контролем России Олешках.

Все четверо участвовали в предыдущих раундах переговоров, что обеспечивает преемственность, поскольку Киев стремится добиться прекращения огня и согласовать гарантии будущего сдерживания российской агрессии.

Украина неоднократно заявляла о готовности рассматривать различные варианты прекращения огня, подчеркивая, что более широкое соглашение должно защищать её суверенитет и обеспечивать реальные гарантии безопасности. Практически неизменный состав переговорной команды говорит о том, что Киев намерен сохранить эту линию и не планирует существенно пересматривать свою позицию перед возобновлением переговоров.

Россия: знакомые всё лица

Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский, который представлял Москву на предыдущих переговорах с Украиной.

Ярый сторонник вторжения в Украину, Мединский отредактировал трёхтомный учебник «Военная история России», изданный в январе 2025 года, где война в Украине представлена как продолжение советской борьбы против нацистской Германии.

Рассчитанная на школьников книга утверждает, что РФ была «вынуждена» вторгнуться в Украину в феврале 2022 года из-за политики расширения НАТО и свержения в 2014 году пророссийского президента Виктора Януковича, которое она называет «поддержанным Западом переворотом».

В трёхтомнике Украина описывается как «агрессивный антироссийский плацдарм», особый упор делается на «героизме на поле боя» и исторических параллелях между сегодняшними военными действиями и тактикой советской армии во время Второй мировой, которую в РФ называют «Великой Отечественной войной».

В 2014-м, когда Россия впервые вторглась в Украину, занимавший тогда пост министра культуры Мединский подготовил документ, в котором утверждалось: «Россия не Европа» и заявлялось о моральной неполноценности остальной части континента.

Это не первый случай, когда Мединский пытался подчеркнуть превосходство России над другими странами. В 2013 году он заявил, что «стойкость» России перед лицом всех катастроф XX века свидетельствует о том, что у русского народа «есть дополнительная хромосома». Его возвращение в делегацию говорит о преемственности подхода Москвы к переговорам. При этом участие высокопоставленных дипломатов и военных ставит вопросы о возможном расширении повестки обсуждений.

Среди новых участников - замминистра иностранных дел Сергей Рябков, который впервые присоединяется к переговорам. Рябков курирует отношения России с США, а также вопросы контроля над вооружениями и нераспространения, включая те, что связаны с ядерной программой Ирана.

Он принимал активное участие в подготовке российских требований по безопасности, выдвинутых США и НАТО в декабре 2021-го, незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ.

Те предложения предусматривали прекращение дальнейшего расширения НАТО, включая возможное членство Украины, а также ограничения на военное присутствие альянса в Восточной Европе, по сути требуя отката к позициям НАТО до 1997 года. Москва также требовала ограничить военные учения и размещение ракет, ввести ограничения на размещённое за пределами стран его происхождения ядерное оружие.

Институт изучения войны (ISW) предположил, что Москва может использовать опыт Рябкова в работе над этими требованиями, чтобы ослабить усилия Украины по обеспечению послевоенных гарантий безопасности.

Американский аналитический центр также обратил внимание на переговорный опыт других российских делегатов, включая Мединского и заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина. Ранее оба настаивали на том, что любое урегулирование должно учитывать то, что Москва называет «коренными причинами» войны. ISW пришел к выводу, что состав российской делегации вызывает сомнения в готовности Кремля к содержательным переговором.

Участие Рябкова происходит спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с российским посланником Кириллом Дмитриевым и заявил, что будущая договоренность может выйти за рамки Украины. «Будет соглашение. Это будет большое соглашение, и оно будет касаться не только Украины», - сказал тогда Трамп, добавив, что оно потенциально может охватить всю Европу.

Хотя ни Вашингтон, ни Москва не уточняют, будет ли на повестке дня вопрос о более широких механизмах безопасности НАТО, заявления Трампа и назначение Рябкова вновь привлекли внимание к такой возможности.

Россия также направляет Юрия Жигарловского - заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба, отвечающего за военное планирование и проведение операций.

Российская делегация встретилась с президентом Владимиром Путиным в пятницу на заседании Совета безопасности, которое было частично посвящено подготовке к переговорам.

Присутствие высокопоставленных военных и дипломатов говорит о том, что обсуждение может затронуть широкий круг политических и вопросов безопасности, хотя остается неясным, готова ли Москва пойти на компромисс по своим давним требованиям.