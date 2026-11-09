Внутренние отчеты властей Франции и Европейского союза зафиксировали активное вмешательство иностранных сетевых структур, включая израильские и американские профили, в освещение недавних парижских протестов.

Официальный отчет Европейского союза и закрытые служебные документы французского правительства связали иностранные интернет-сообщества с попытками усилить нестабильность в стране. Европейские эксперты установили, что прокремлевские цифровые сети, влиятельные лица американского движения MAGA и ряд израильских аккаунтов целенаправленно использовали уличные беспорядки для продвижения собственной политической повестки. Главной целью этой скоординированной активности названы подрыв доверия к президенту Эммануэлю Макрону, ослабление западной коалиции и демонстрация мнимого краха французской государственности. Об этом сообщил израильский 14 канал.

Специалисты выяснили, что волнения начались как естественная реакция граждан на рост стоимости жизни. Однако зарубежные игроки быстро подхватили повестку, чтобы повлиять на международную поддержку Украины и разжечь споры вокруг миграционных процессов. Согласно выводам европейских аналитиков, в информационном пространстве развернулась тайная кампания, получившая название "Перегрузка". Ее участники применили генеративные технологии для подделки репортажей ведущих западных газет и телеканалов. Злоумышленники клонировали голоса комментаторов и сфабриковали графику авторитетных изданий, распространяя ложные слухи о неизбежных террористических актах и нападениях со стороны приезжих.

Внутренняя проверка Министерства иностранных дел Франции показала неожиданные масштабы распределения охватов аудитории. Российские пропагандистские каналы добились сравнительно скромных результатов: десять самых популярных публикаций собрали всего 2,8 миллиона просмотров за три дня. В то же самое время схожие материалы, которые разместили сторонники американского правого движения, набрали свыше 49 миллионов просмотров.

Авторы этих публикаций подавали события как неизбежный результат слабости либеральных институтов и ошибок миграционной политики.

Параллельно с этим израильские комментаторы, блогеры и сетевые ресурсы обеспечили более 35 миллионов просмотров публикациям с аналогичным содержанием. Они активно связывали парижский кризис с радикальным исламом и неконтролируемым притоком иностранцев, используя европейские кадры для внутренней общественной дискуссии. Президент Франции Эммануэль Макрон публично признал факт широкого сетевого вмешательства.

Французский лидер подчеркнул, что иностранные силы не управляли протестующими на улицах напрямую, но провели масштабную операцию по искажению фактов и манипуляции общественным мнением через социальные платформы.