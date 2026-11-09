Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США может усилить контроль над внешнеполитическими решениями президента Дональда Трампа и создать дополнительные возможности для европейских союзников Вашингтона. Однако рассчитывать, что отношения с США автоматически станут более предсказуемыми, Европе не стоит.

Об этом в программе TV3 «900 секунд» заявил старший научный сотрудник Латвийского института внешней политики Сандис Шрадерс.

Результаты выборов удивили даже американцев

По оценке Шрадерса, результаты промежуточных выборов свидетельствуют о заметном недовольстве американских избирателей политикой администрации Дональда Трампа.

«Для очень многих американцев эти результаты выборов стали сюрпризом», — отметил исследователь.

По его словам, демократы добились успеха даже в штатах, где традиционно сильны позиции республиканцев.

Шрадерс связывает это с разочарованием части избирателей в реализации предвыборных обещаний президента. Речь идет не только об экономике и социальной политике, но и о международных отношениях.

Конгресс сможет активнее контролировать Белый дом

Одним из главных последствий выборов, по мнению эксперта, станет усиление парламентского контроля над решениями администрации Трампа.

«Мы можем ожидать, что Конгресс будет очень активно проверять, насколько законными были принятые решения», — заявил Шрадерс.

Он считает, что законодатели получат больше возможностей требовать от Белого дома объяснений и проверять правомерность действий администрации.

Особое значение это может иметь для внешней политики и вопросов безопасности.

Исследователь напомнил, что Конгресс и прежде предпринимал шаги для ограничения свободы действий президента в вопросах американского военного присутствия за рубежом.

«Конгресс постановил, что минимальная численность американских военнослужащих в Европе составляет 76 тысяч человек», — отметил он.

По мнению Шрадерса, усиление роли Конгресса может стать положительным фактором для европейских членов НАТО, обеспокоенных возможным сокращением американского участия в обеспечении безопасности континента.

Европа должна рассчитывать и на собственные силы

Несмотря на изменения в американском Конгрессе, Шрадерс предупреждает, что европейским государствам не следует воспринимать результаты выборов как гарантию безопасности.

«Европа должна стать самостоятельной, автономной и зрелой в международных отношениях», — подчеркнул исследователь.

По его мнению, европейским союзникам необходимо укреплять собственные оборонные возможности, а не полагаться исключительно на решения Вашингтона.

Что победа демократов означает для Украины

Отдельное внимание Шрадерс уделил возможным последствиям выборов для Украины.

Эксперт допускает, что в ближайшие годы Вашингтон может усилить давление на Киев, добиваясь прекращения войны на условиях, которые не обязательно будут соответствовать украинским и европейским интересам.

«Наши опасения заключаются в том, что США могут оказывать давление на Украину, вынуждая ее согласиться на решения, которые невыгодны ни Украине, ни Европе», — заявил он.

Шрадерс также не исключает попыток Вашингтона и Москвы достичь договоренностей, последствия которых затронут безопасность всего европейского континента.

Именно поэтому, считает исследователь, европейским странам необходимо активнее участвовать в дипломатических обсуждениях, чтобы их интересы учитывались при принятии решений.

Почему Трамп по-прежнему будет влиять на внешнюю политику

Победа демократов на выборах 3 ноября действительно изменила политический баланс в США: партия получила большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Это подтверждают результаты, опубликованные Associated Press. Однако новый состав Конгресса приступит к работе только 3 января 2027 года.

Кроме того, президент США сохраняет значительные полномочия в сфере международных отношений, поэтому парламентское большинство само по себе не означает изменения внешнеполитического курса Белого дома.

По оценке Шрадерса, в ближайшие два года европейским странам придется одновременно выстраивать отношения с администрацией Трампа и новыми руководителями Конгресса.

Таким образом, результаты выборов могут предоставить Европе дополнительные возможности для защиты своих интересов, но не избавят ее от необходимости самостоятельно заниматься вопросами безопасности.