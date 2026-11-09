В египетском городе Гиза произошло столкновение двух поездов, в результате которого погибли семь человек и не менее 112 получили ранения. Один из поездов врезался в последний вагон стоявшего состава, после чего несколько вагонов сошли с рельсов. Президент Египта распорядился провести расследование.

В Египте произошла крупная железнодорожная катастрофа. В воскресенье, 8 ноября, в городе Гиза столкнулись два поезда. По последним данным Министерства здравоохранения страны, погибли семь человек, еще не менее 112 получили ранения.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA.

Поезд врезался в стоящий состав

Авария произошла на железнодорожной линии Каир — Асуан.

По информации Национального управления железных дорог Египта, один из поездов врезался в последний вагон другого состава, который в момент столкновения стоял на путях. От удара несколько вагонов сошли с рельсов.

Министерство здравоохранения подтвердило гибель семи человек. Известно, что четверо погибших были пассажирами поездов.

Обстоятельства столкновения и его причины устанавливаются.

Президент потребовал расследования

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования семьям погибших.

В социальной сети X он сообщил, что распорядился провести расследование обстоятельств катастрофы и привлечь виновных к ответственности.

Железнодорожные катастрофы в Египте происходили и раньше

Египет уже неоднократно сталкивался с серьезными авариями на железной дороге. Одна из самых трагических катастроф в истории страны произошла в 2002 году, когда в пассажирском поезде вспыхнул пожар. Тогда погибли 361 человек.

В последние годы египетские власти реализуют программы модернизации железнодорожной инфраструктуры, однако аварии продолжают происходить.

Причины нынешнего столкновения в Гизе пока официально не установлены.