Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные использовали гуманитарное перемирие в Херсонской области для переброски личного состава и техники. Речь идет о шестидневной паузе в боевых действиях, согласованной ради доставки помощи и эвакуации жителей оккупированных Олешек. Договоренность была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

Российская армия воспользовалась временным прекращением боевых действий в районе города Олешки Херсонской области (российское название города — Алешки), чтобы провести масштабную ротацию войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает LETA со ссылкой на «Медузу».

По словам украинского лидера, гуманитарная операция, во время которой стороны договорились не вести боевые действия, позволила российским подразделениям переместить военнослужащих и технику на левом берегу Днепра.

Зеленский: под прикрытием гуманитарной операции перебросили новые подразделения

«К сожалению, используя гуманитарную операцию в Олешках в качестве прикрытия, российская армия провела значительную ротацию личного состава и техники на левом берегу», — написал Зеленский в Telegram.

Он также сообщил, что в сами Олешки и прилегающие районы были переброшены новые российские подразделения.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выступил с аналогичным заявлением. По данным украинского военного командования, российские войска использовали гуманитарную паузу, чтобы привести в порядок свои позиции.

Независимого подтверждения масштабов предполагаемой переброски войск в приведенном сообщении нет.

Зачем стороны договорились о прекращении огня?

Олешки расположены на левом берегу Днепра, на территории Херсонской области, находящейся под российской оккупацией.

Осенью 2026 года гуманитарная ситуация в городе резко ухудшилась. Населенный пункт оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Чтобы обеспечить доставку помощи местным жителям и эвакуацию тех, кто решил покинуть город, Украина и Россия согласовали временное прекращение боевых действий в окрестностях Олешек.

Перемирие действовало с 27 октября по 1 ноября.

Это был самый продолжительный период согласованного прекращения огня между сторонами с 2022 года.

Посредником выступила Мелания Трамп

Договоренность о проведении совместной гуманитарной операции была достигнута уполномоченными по правам человека Украины и России. Посредническую роль в переговорах сыграла первая леди США Мелания Трамп.

Целью операции было обеспечить возможность доставить гуманитарную помощь в город и вывезти жителей, желающих эвакуироваться.

Однако, согласно заявлениям украинской стороны, российское командование одновременно использовало временное затишье для перемещения войск и техники.

Информации о реакции российской стороны на эти обвинения в исходном сообщении не приводится.