Польские следователи продолжают выяснять мотивы нападения на Главную рыночную площадь Кракова, в результате которого погибли шесть человек и еще 16 получили ранения. Подозреваемый — 24-летний Михал О., в квартире семьи которого обнаружили тела родителей и сестры. Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек сообщил, что у следствия уже есть важные доказательства, однако делать окончательные выводы пока рано.

Нападение в центре Кракова: что произошло

В субботу около 15:00 мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл стрельбу по находившимся там людям. В результате погибли шесть человек, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших — сотрудники полиции, вмешавшиеся в происходящее, и сам нападавший.

Полицейские открыли огонь по стрелку. По словам министра юстиции Вальдемара Журека, первые выстрелы сотрудников полиции прозвучали примерно через три минуты после начала нападения. Подозреваемого ранили и задержали. Он находился в больнице в критическом состоянии. В понедельник утром полиция сообщила, что молодой человек скончался.

"Сообщаем, что виновник трагических событий сегодня утром скончался в больнице", - сообщила региональная полиция в соцсети X.

Следователи квалифицировали произошедшее как террористический акт. Если бы мужчина выжил и его вина была бы доказана, ему могло грозить пожизненное заключение.

Перед нападением были убиты три члена его семьи

В ходе расследования полиция обнаружила в квартире в Островце-Свентокшиском тела трех человек с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались 53-летний отец, 52-летняя мать и 21-летняя сестра подозреваемого.

По словам Журека, после убийства родственников Михал О. собрал оружие и боеприпасы, сел в автомобиль, принадлежавший его отцу, и отправился в Краков.

Министр сообщил, что отец подозреваемого владел значительным количеством оружия на законных основаниях. Сам Михал О. состоял в стрелковом клубе и также имел разрешение на владение огнестрельным оружием.

Следствию еще предстоит установить, какое именно оружие принадлежало подозреваемому, а какое — его отцу.

«У нас есть доказательства, которые проливают свет на эту драму»

В интервью телеканалу TVP Вальдемар Журек заявил, что следствие рассматривает различные версии мотивов нападения.

«Мы не знаем, были ли эти мотивы связаны с семейными проблемами или же существовали совершенно другие причины, но мы не можем исключить те самые мотивы, которые лежали в основе таких драматических событий», — сказал министр.

По его словам, у следователей уже есть доказательства, способные помочь установить причины трагедии, однако раскрывать их содержание пока преждевременно. Полиция изучает вещи подозреваемого, материалы, найденные у него дома, а также телефонные и интернет-контакты.

Журек считает весьма вероятным, что непосредственно во время нападения мужчина действовал один. Вместе с тем следствие проверяет, могли ли с ним быть связаны другие лица или организации. В расследовании участвуют семь прокуроров, в том числе представители подразделения Национальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Соседи не могли поверить, что такое произошло рядом с ними

Жители Островца-Свентокшиского, где проживала семья подозреваемого, рассказали Польскому информационному агентству PAP, что потрясены случившимся.

«Это тихий район. Здесь никогда не было драк», — рассказала местная жительница Эльвира.

Она знала мать подозреваемого, работавшую в супермаркете Biedronka, и вспоминает ее как приветливую и доброжелательную женщину.

Самого Михала О. соседи описывают как замкнутого человека.

«Он парковался и сразу же шел на лестничную площадку. Хотя он живет здесь уже больше десяти лет, у него нет друзей. Он не из тех, кто станет с кем-нибудь разговаривать», — рассказала жительница города Рената.

После трагедии некоторые местные жители стали опасаться за собственную безопасность. Эльвира рассказала, что ее дети испуганы произошедшим, а дочь боится проходить мимо места, где были обнаружены погибшие родственники нападавшего.

При этом мотивы преступления остаются неизвестными, а описания соседей сами по себе не позволяют объяснить действия подозреваемого.

В Кракове объявлен траур

После нападения Главная рыночная площадь была закрыта для проведения следственных действий. В воскресенье вечером ее вновь открыли для жителей и туристов.

Люди начали приносить цветы и зажигать свечи в местах гибели пострадавших, в том числе возле базилики Святой Марии и у улиц Шевской и Сиенской.

В Кракове объявлен траур до 11 ноября включительно. Общенациональный траур в Польше продлился с воскресенья до понедельника.

В понедельник, 9 ноября, в городской ратуше открывается книга соболезнований. Оставить запись можно будет до среды с 9:00 до 19:00. Предусмотрена также электронная книга соболезнований.

На 20:00 понедельника на Главной рыночной площади запланирован митинг солидарности в память о погибших.