Израиль разрешил США направить в Газу первый международный контингент, но категорически возражает против участия турецких военных из-за позиции Анкары.

Правительство Израиля разрешило США направить в сектор Газа первый международный контингент численностью около 250 военнослужащих. Подготовка к развертыванию сил уже идет, и в последние две недели иностранных военных замечали возле границы. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на представителей израильских служб безопасности.

О готовности присоединиться к миссии заявили Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово, Уганда и Албания, предложив различную помощь от медицины до обеспечения безопасности. Формирование контингента тормозит вопрос участия Турции, так как президент Реджеп Тайип Эрдоган добивается допуска турецких военных к операциям в Газе.

В Иерусалиме категорически возражают против этого сценария из-за политики Анкары и присутствия в Турции штаб-квартиры Хезболлы. По оценкам израильских силовых структур, именно оттуда осуществлялось руководство терактом в районе Хеврона, в результате которого погибли двое военнослужащих ЦАХАЛ.

В оборонном ведомстве также опасаются слишком быстрого развертывания сил и возможного изменения политики Вашингтона. Тем временем американские военные расширяют базу возле границы с Газой, доставляя туда технику, устанавливая наблюдательные вышки и укрепляя ограждения.

Параллельно продвигается подготовка к строительству в Рафиахе специального района при поддержке ОАЭ. Перед заселением туда палестинцы должны пройти строгую проверку безопасности, а охранять территорию должен международный контингент. Израильское руководство продолжает настаивать на том, что восстановление региона невозможно без разоружения Хезболлы.