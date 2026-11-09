Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о завершении войны России против Украины близко, однако по итогам урегулирования страна может изменить свои очертания. Главным препятствием для мира он назвал ненависть между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом Трамп рассказал в интервью журналисту Россу Даутхэту в программе «60 минут» телеканала CBS.

На вопрос, рассчитывает ли он на завершение войны с сохранением свободной и независимой Украины, американский президент ответил утвердительно, но добавил, что в итоге Украина будет иметь «несколько иные очертания». Какие именно изменения он имел в виду и на каких условиях может быть заключено соглашение, Трамп не уточнил.

«Я считаю, что мы очень близки к заключению сделки», — заявил он.

Трамп также сообщил о важной встрече, которая, по его словам, должна начаться в субботу и продолжиться в воскресенье, понедельник и вторник. Состав участников и повестку переговоров в приведённом ответе он не раскрыл.

«Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, — это я», — сказал президент США.

Ненависть и вопрос о доверии

Основным препятствием для достижения мира Трамп назвал отношения российского и украинского президентов.

«Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть», — заявил он.

Даутхэт возразил, что позиция Зеленского понятна, поскольку его страна подверглась вторжению. Трамп согласился, однако добавил, что во время первой встречи двух лидеров к России якобы проявили «огромное неуважение».

Отвечать на вопрос, кому он доверяет больше — Путину или Зеленскому, — Трамп отказался, заявив, что ладит с обоими. При этом на вопрос, считает ли он, что Путин его обманывает, ответил: «Я так не думаю».

Оружие США оплачивает Европа

Трамп отверг предположение журналиста о том, что Вашингтон ослабляет давление на Москву. Он заявил, что никто не занимал более жёсткую позицию по отношению к России, чем он, и напомнил о поставках Украине американских противотанковых ракет.

Обсуждая нынешнюю военную поддержку Киева, президент подчеркнул, что США продолжают поставлять оружие, однако оплачивают его европейские страны.

«Я отдаю это Европе, продаю по полной цене, а они нам платят», — сказал Трамп.

Он также высоко оценил решимость украинских военных применять полученное вооружение, отметив, что для этого нужна смелость.

Когда журналист предположил, что результатом американской помощи стало сохранение независимости Украины, Трамп ответил, что окончательный исход ещё предстоит увидеть.

Кто отвечает за работу Starlink

Отдельная часть разговора касалась спутниковой связи Starlink, которую используют украинские военные. Даутхэт спросил о случае снижения скорости сети и о том, кто контролирует её работу в зоне боевых действий — президент США или Илон Маск.

Трамп заявил, что не принимал решения о замедлении связи. При этом он не смог назвать ответственного и сказал, что ему не представили доказательств намеренного ограничения работы системы.

По словам президента, ситуация была быстро урегулирована. Он также допустил, что при необходимости мог бы использовать свои полномочия для вмешательства в работу системы.