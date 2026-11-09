Президент США Дональд Трамп допустил проведение трёхсторонней встречи с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Переговоры могут состояться уже 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне, где пройдёт саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Среди возможных тем — ядерное разоружение, война с Ираном и урегулирование конфликта в Украине.

О планах американского президента сообщает Reuters со ссылкой на заявление Трампа, сделанное 8 ноября перед вылетом из Флориды в Вашингтон.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома подтвердил намерение отправиться в Китай и выразил надежду на переговоры сразу с двумя мировыми лидерами.

«Думаю, одной из встреч будет встреча с президентом Путиным и президентом Си. Это будет интересно. Мы будем обсуждать множество вопросов, включая ядерное разоружение. Мы также пытаемся положить конец войне в Иране», — заявил Трамп.

При этом президент США не уточнил, согласованы ли дата и формат трёхсторонних переговоров.

Путин предложил обсудить Украину

По информации The Wall Street Journal, инициатива проведения встречи трёх лидеров ранее обсуждалась между Москвой и Вашингтоном.

Как утверждает издание, Владимир Путин предложил использовать возможный саммит для переговоров о прекращении войны в Украине.

Такой формат означал бы участие в обсуждении украинского урегулирования трёх крупнейших держав — США, России и Китая.

Однако вопрос о том, какое место в этих переговорах займут сама Украина и европейские государства, остаётся открытым.

Киев неоднократно выступал против принятия решений о будущем страны без участия украинского руководства.

Ядерное разоружение — одна из главных тем

Ещё в октябре Дональд Трамп говорил о готовности провести трёхсторонние переговоры с Путиным и Си Цзиньпином по вопросам контроля над ядерными вооружениями.

По мнению американского президента, подобный диалог мог бы стать важным шагом к снижению международной напряжённости.

США и Россия обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами, тогда как Китай продолжает расширять свои стратегические возможности.

Возможное участие Пекина в переговорах о ядерном разоружении стало бы важным изменением привычного формата обсуждения контроля над вооружениями, который исторически был сосредоточен прежде всего на отношениях Вашингтона и Москвы.

Однако пока неизвестно, готовы ли стороны обсуждать конкретные ограничения своих ядерных арсеналов.

Трамп заявил о близости соглашения по Украине

Дополнительное внимание к возможной встрече привлекло недавнее интервью американского президента программе CBS «60 Minutes».

В нём Трамп выразил уверенность, что соглашение о прекращении войны между Россией и Украиной может быть достигнуто в обозримом будущем.

«Я считаю, что мы очень близки к заключению сделки», — заявил он.

При этом американский лидер предположил, что результатом договорённостей может стать Украина в «несколько ином виде», не пояснив, что именно имеется в виду.

Каких-либо подробностей возможного соглашения президент США не привёл.

Решения пока нет

Саммит АТЭС состоится 18–19 ноября в Шэньчжэне — одном из крупнейших технологических центров Китая.

Встреча предоставляет возможность для личных контактов лидеров государств, участвующих в международных экономических и политических процессах.

Вместе с тем проведение отдельного трёхстороннего саммита Трампа, Путина и Си Цзиньпина пока официально не подтверждено.

Неизвестны также предполагаемый состав делегаций, продолжительность возможной встречи и окончательная повестка.

Таким образом, заявление Трампа пока свидетельствует о его намерении провести переговоры, но не означает, что три лидера уже договорились встретиться.

Если встреча состоится, она может стать площадкой для обсуждения сразу нескольких международных кризисов, от войны в Украине до ситуации вокруг Ирана и будущего ядерного разоружения.