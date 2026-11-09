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Трамп хотел отправить журналистов в нокаут, но оказалось — пошутил 0 102

В мире
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп b Дэйне Уайт
ФОТО: BB.LV/AI

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что всего лишь пошутил, когда на выходных предложил главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту занять пост пресс-секретаря Белого дома.

«Я просто пошутил, но Дэйне эта идея очень нравится», — сказал Трамп журналистам в аэропорту Палм-Бич во Флориде.

В субботу на своей платформе Truth Social президент США написал: «Дэйна, пожалуйста, соглашайся на эту должность!»

Трамп также предложил Уайту взять с собой в качестве помощников нескольких бойцов UFC. При этом трое из упомянутых президентом спортсменов не являются американцами.

«Нам нужны эти люди, чтобы защищать нас от безумных левых», — написал Трамп.

В воскресенье американский президент пояснил журналистам, что упоминание бойцов «из неизвестных мест» должно было подсказать публике, что его предложение было шуткой.

Вместе с тем Трамп подтвердил, что запланированная на понедельник встреча с Уайтом состоится. 57-летний глава UFC является давним другом американского президента.

Должность пресс-секретаря Белого дома остаётся вакантной с прошлого месяца, когда Кэти Закария покинула её всего через несколько дней после назначения, успев провести лишь один брифинг для журналистов.

Причиной отставки стало разоблачение ложных заявлений Закарии о наличии у неё квалификации адвоката.

На этом посту Закария сменила Кэролайн Левитт, которая помогала Трампу изменить подход Белого дома к взаимодействию со СМИ. При ней администрация стала активнее привлекать дружественные издания и резко критиковать журналистов, настроенных по отношению к президенту критически.

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#СМИ #журналисты #белый дом #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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