Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что всего лишь пошутил, когда на выходных предложил главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту занять пост пресс-секретаря Белого дома.

«Я просто пошутил, но Дэйне эта идея очень нравится», — сказал Трамп журналистам в аэропорту Палм-Бич во Флориде.

В субботу на своей платформе Truth Social президент США написал: «Дэйна, пожалуйста, соглашайся на эту должность!»

Трамп также предложил Уайту взять с собой в качестве помощников нескольких бойцов UFC. При этом трое из упомянутых президентом спортсменов не являются американцами.

«Нам нужны эти люди, чтобы защищать нас от безумных левых», — написал Трамп.

В воскресенье американский президент пояснил журналистам, что упоминание бойцов «из неизвестных мест» должно было подсказать публике, что его предложение было шуткой.

Вместе с тем Трамп подтвердил, что запланированная на понедельник встреча с Уайтом состоится. 57-летний глава UFC является давним другом американского президента.

Должность пресс-секретаря Белого дома остаётся вакантной с прошлого месяца, когда Кэти Закария покинула её всего через несколько дней после назначения, успев провести лишь один брифинг для журналистов.

Причиной отставки стало разоблачение ложных заявлений Закарии о наличии у неё квалификации адвоката.

На этом посту Закария сменила Кэролайн Левитт, которая помогала Трампу изменить подход Белого дома к взаимодействию со СМИ. При ней администрация стала активнее привлекать дружественные издания и резко критиковать журналистов, настроенных по отношению к президенту критически.