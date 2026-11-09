В западной части Германии находится вулкан Лахер-Зе, который долгое время считался потухшим. Однако исследования показали, что под ним сохраняется вулканическая активность. Около 13 тысяч лет назад его извержение изменило ландшафт Центральной Европы и даже перекрыло течение Рейна. Может ли подобная катастрофа повториться?

Об этом рассказывает польский портал TwojaPogoda.pl.

Вулкан Лахер-Зе расположен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, примерно в восьми километрах от города Андернах. Сегодня на его месте находится живописное кратерное озеро, окружённое холмами и популярное среди туристов.

Однако спокойный пейзаж скрывает следы одного из самых мощных извержений в истории Центральной Европы.

Когда вулкан перекрыл Рейн

Последнее крупное извержение Лахер-Зе произошло приблизительно 13 тысяч лет назад. Его мощность оценивается в шесть баллов по восьмибалльной шкале вулканической эксплозивности VEI.

В атмосферу были выброшены огромные объёмы пепла и пемзы. Вулканический столб поднялся почти на 20 километров, а следы извержения распространились по значительной части Европы — от Скандинавии до Италии.

Особенно сильно пострадала долина Рейна. В некоторых местах толщина вулканических отложений достигала семи метров.

Скопления пепла и других материалов фактически перегородили русло одной из крупнейших европейских рек, вызвав масштабные наводнения.

После извержения вулканическая структура обрушилась, образовав почти круглую кальдеру, которая со временем заполнилась водой.

Так появилось озеро Лахер-Зе диаметром около двух километров, площадью чуть более трёх квадратных километров и глубиной до 53 метров.

Под озером сохраняется активность

Сегодня Лахер-Зе привлекает любителей отдыха на природе. Здесь катаются на лодках и рыбачат.

Но учёные обращают внимание на необычное явление: возле юго-восточного берега из-под воды поднимаются пузырьки углекислого газа.

Это свидетельствует о продолжающихся геологических процессах в недрах вулканической системы.

Дополнительный интерес исследователей вызывают небольшие землетрясения, регулярно фиксируемые в регионе.

В научном журнале Geophysical Journal International были опубликованы результаты исследований глубинных микроземлетрясений под Лахер-Зе.

Учёные зарегистрировали серию подземных толчков на глубинах от 10 до 40 километров. Эти данные указывают на движение глубинных флюидов и возможную активность магматической системы.

Однако наличие такой активности само по себе не означает, что извержение приближается.

Что произойдёт при новом извержении?

Если Лахер-Зе вновь переживёт извержение, сопоставимое по мощности с древним, последствия могут оказаться серьёзными для значительной части Европы.

В непосредственной близости от вулканической системы находятся крупные немецкие города, включая Кобленц и Бонн.

При мощном извержении опасность будут представлять выбросы пепла, вулканических газов и возможные разрушительные потоки раскалённых материалов.

В зависимости от направления ветра вулканический пепел может распространиться далеко за пределы Германии, нарушив авиасообщение и работу транспортной инфраструктуры.

Польское издание предполагает, что последствия могут затронуть и Польшу: оседающий пепел способен повредить сельскохозяйственные культуры, загрязнить водоёмы и осложнить повседневную жизнь.

При особенно мощных извержениях выбросы сернистых соединений в стратосферу могут приводить к временному глобальному похолоданию.

Подобный эффект наблюдался после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году, когда средняя глобальная температура временно снизилась примерно на полградуса.

Есть ли основания для тревоги?

Несмотря на впечатляющую историю Лахер-Зе, учёные не располагают подтверждениями того, что в ближайшее время здесь произойдёт новое крупное извержение.

Глубинные землетрясения и выделение углекислого газа свидетельствуют о том, что вулканическая система не полностью утратила активность, но не позволяют определить дату возможного пробуждения.

Современные методы наблюдений помогают отслеживать изменения под землёй, однако точно предсказать время и мощность будущего извержения пока невозможно.

История Лахер-Зе напоминает, что даже в густонаселённой Центральной Европе существуют вулканические системы, способные в далёком будущем представлять серьёзную опасность.