В Венгрии задержан Арон Орбан, младший брат бывшего премьер-министра Виктора Орбана. По сообщениям местных СМИ, его подозревают в незаконной переправке людей через границу. Действующий премьер-министр Петер Мадьяр сначала сообщил о задержании со ссылкой на прессу, а позднее заявил, что эту информацию подтвердил сам Виктор Орбан.
В Венгрии задержан Арон Орбан, младший брат бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. По сообщениям местных СМИ, его подозревают в незаконной переправке людей через границу.
Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщил действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Информацию о расследовании также распространило агентство LETA со ссылкой на AFP.
Сначала сообщили СМИ, затем последовало подтверждение
Первоначально о задержании Арона Орбана сообщил венгерский новостной портал Kontroll, принадлежащий брату Петера Мадьяра. Вскоре действующий премьер-министр прокомментировал эту информацию в социальной сети X.
«По сообщениям прессы, брат Виктора Орбана Арон Орбан взят под стражу по подозрению в незаконной переправке людей через границу. Национальное управление по возвращению и защите активов и Национальное бюро расследований продолжают расследование», — написал Мадьяр.
Позднее глава правительства опубликовал еще одно сообщение, в котором заявил, что задержание подтвердил и сам Виктор Орбан.
«Виктор Орбан подтвердил, что следственные органы взяли под стражу его младшего брата Арона Орбана», — сообщил премьер-министр.
Таким образом, информация о задержании получила дополнительное подтверждение со слов действующего главы правительства, который сослался на заявление своего предшественника.
Мадьяр раскритиковал реакцию Виктора Орбана
Во втором сообщении Петер Мадьяр также резко высказался о реакции бывшего премьер-министра. По утверждению Мадьяра, Виктор Орбан попытался представить происходящее как направленные против него действия.
«Бывший премьер-министр, как обычно, сразу начал обвинять других и, подобно тому „храброму“ уличному бойцу, каким он себя называет, тут же выставил себя жертвой», — написал Мадьяр.
Свое сообщение он завершил пословицей: «Что посеешь, то и пожнешь».
При этом конкретные высказывания Виктора Орбана, на которые отреагировал Мадьяр, в приведенных сообщениях не цитируются.
Полиция провела задержания и обыски в трех городах
Венгерская полиция сообщила, что в понедельник правоохранительные органы провели операцию в Будапеште и двух близлежащих городах. В ходе следственных действий были задержаны несколько человек, а также проведены обыски по местам жительства.
В полиции пообещали во второй половине дня предоставить дополнительную информацию о характере предполагаемых преступлений и результатах проведенных мероприятий.
Расследование продолжают Национальное управление по возвращению и защите активов и Национальное бюро расследований.
Что известно о возможных обстоятельствах дела?
Ранее венгерские СМИ изучали деятельность компаний и посредников, связанных с Ароном Орбаном, в сфере оформления документов для иностранных работников.
В публикациях упоминались возможные нарушения при оформлении виз и разрешений на проживание, в том числе для граждан Вьетнама.
Однако пока не установлено, связаны ли нынешние следственные действия с этими обстоятельствами.
Правоохранительные органы также пока не раскрыли подробностей предполагаемого преступления и не сообщили, какие именно действия вменяются Арону Орбану.
Расследование продолжается.
Viktor Orbán has confirmed that the investigating authorities have taken his younger brother, Áron Orbán, into custody.
The former prime minister, as usual, immediately started pointing the finger at others and, like the 'brave' street fighter he claims to be, instantly cast himself as the victim.
"As you sow, so shall you reap…"— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 9, 2026
Оставить комментарий