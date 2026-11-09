В Венгрии задержан Арон Орбан, младший брат бывшего премьер-министра Виктора Орбана. По сообщениям местных СМИ, его подозревают в незаконной переправке людей через границу. Действующий премьер-министр Петер Мадьяр сначала сообщил о задержании со ссылкой на прессу, а позднее заявил, что эту информацию подтвердил сам Виктор Орбан.

В Венгрии задержан Арон Орбан, младший брат бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. По сообщениям местных СМИ, его подозревают в незаконной переправке людей через границу.

Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщил действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Информацию о расследовании также распространило агентство LETA со ссылкой на AFP.

Сначала сообщили СМИ, затем последовало подтверждение

Первоначально о задержании Арона Орбана сообщил венгерский новостной портал Kontroll, принадлежащий брату Петера Мадьяра. Вскоре действующий премьер-министр прокомментировал эту информацию в социальной сети X.

«По сообщениям прессы, брат Виктора Орбана Арон Орбан взят под стражу по подозрению в незаконной переправке людей через границу. Национальное управление по возвращению и защите активов и Национальное бюро расследований продолжают расследование», — написал Мадьяр.

Позднее глава правительства опубликовал еще одно сообщение, в котором заявил, что задержание подтвердил и сам Виктор Орбан.

«Виктор Орбан подтвердил, что следственные органы взяли под стражу его младшего брата Арона Орбана», — сообщил премьер-министр.

Таким образом, информация о задержании получила дополнительное подтверждение со слов действующего главы правительства, который сослался на заявление своего предшественника.

Мадьяр раскритиковал реакцию Виктора Орбана

Во втором сообщении Петер Мадьяр также резко высказался о реакции бывшего премьер-министра. По утверждению Мадьяра, Виктор Орбан попытался представить происходящее как направленные против него действия.

«Бывший премьер-министр, как обычно, сразу начал обвинять других и, подобно тому „храброму“ уличному бойцу, каким он себя называет, тут же выставил себя жертвой», — написал Мадьяр.

Свое сообщение он завершил пословицей: «Что посеешь, то и пожнешь».

При этом конкретные высказывания Виктора Орбана, на которые отреагировал Мадьяр, в приведенных сообщениях не цитируются.

Полиция провела задержания и обыски в трех городах

Венгерская полиция сообщила, что в понедельник правоохранительные органы провели операцию в Будапеште и двух близлежащих городах. В ходе следственных действий были задержаны несколько человек, а также проведены обыски по местам жительства.

В полиции пообещали во второй половине дня предоставить дополнительную информацию о характере предполагаемых преступлений и результатах проведенных мероприятий.

Расследование продолжают Национальное управление по возвращению и защите активов и Национальное бюро расследований.

Что известно о возможных обстоятельствах дела?

Ранее венгерские СМИ изучали деятельность компаний и посредников, связанных с Ароном Орбаном, в сфере оформления документов для иностранных работников.

В публикациях упоминались возможные нарушения при оформлении виз и разрешений на проживание, в том числе для граждан Вьетнама.

Однако пока не установлено, связаны ли нынешние следственные действия с этими обстоятельствами.

Правоохранительные органы также пока не раскрыли подробностей предполагаемого преступления и не сообщили, какие именно действия вменяются Арону Орбану.

Расследование продолжается.