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За всю историю Германии такого не было: президентом страны может стать женщина 1 407

В мире
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник выдвинул баварского политика Ильзе Айгнер кандидатом на пост президента страны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник выдвинул баварского политика Ильзе Айгнер кандидатом на пост президента страны.

Таким образом, Айгнер может стать первой женщиной на посту президента Германии, который в настоящее время занимает Франк-Вальтер Штайнмайер.

Мерц предложил кандидатуру Айгнер в понедельник во время встречи лидеров консервативных партий. Предложение было встречено продолжительными аплодисментами. После этого руководство возглавляемого Мерцем Христианско-демократического союза (ХДС) официально выдвинуло Айгнер кандидатом на президентский пост, сообщило агентство DPA со ссылкой на информированные источники.

Как стало известно DPA, её кандидатуру поддерживают и партнёры Мерца по правящей коалиции — социал-демократы (СДПГ). Партия «Зелёные» также заявила, что положительно оценивает это решение.

В настоящее время Айгнер занимает пост председателя ландтага Баварии. Она представляет Христианско-социальный союз (ХСС) — баварскую сестринскую партию ХДС.

В отличие от многих своих коллег-мужчин, Айгнер не считается политиком, стремящимся к власти любой ценой, и пользуется уважением также в других партиях.

По образованию она квалифицированный специалист в области электротехники. С 2008 по 2013 год Айгнер занимала пост федерального министра сельского хозяйства Германии. Затем она работала министром экономики, а позднее — министром строительства в правительстве Баварии, пока не возглавила парламент этой федеральной земли.

Мерц и Айгнер знакомы с 1998 года. Как сообщили источники, близкие к канцлеру, на протяжении последних 25 лет их связывает тесная дружба.

Мерц долгое время не раскрывал имя потенциального кандидата на пост президента. Однако в прошлый понедельник он заявил, что было бы хорошо, если бы эту должность заняла женщина, не назвав при этом конкретного политика.

По имеющимся сведениям, в последние дни внутри ХДС было достигнуто согласие относительно кандидатуры Айгнер.

Президента Германии избирает специальное Федеральное собрание, состоящее из депутатов Бундестага и представителей федеральных земель. 30 января оно должно избрать следующего главу государства, который сменит Франка-Вальтера Штайнмайера.

Президент Германии выполняет преимущественно представительские и церемониальные функции, однако обладает значительным моральным авторитетом.

После Второй мировой войны все 12 президентов Германии были мужчинами. Если Айгнер будет избрана 30 января, срок её полномочий начнётся 19 марта.

В последнее время ряд влиятельных представителей немецкой политики и общественной жизни, включая бывшего канцлера Ангелу Меркель, выступили в поддержку того, чтобы пост президента Германии впервые заняла женщина.

Правая евроскептическая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена выдвинуть собственного кандидата — мужчину. Партия «Левые» (Die Linke) пока не решила, будет ли предлагать своего кандидата.

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#выборы #президент #Фридрих Мерц #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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