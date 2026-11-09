Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник выдвинул баварского политика Ильзе Айгнер кандидатом на пост президента страны.
Таким образом, Айгнер может стать первой женщиной на посту президента Германии, который в настоящее время занимает Франк-Вальтер Штайнмайер.
Мерц предложил кандидатуру Айгнер в понедельник во время встречи лидеров консервативных партий. Предложение было встречено продолжительными аплодисментами. После этого руководство возглавляемого Мерцем Христианско-демократического союза (ХДС) официально выдвинуло Айгнер кандидатом на президентский пост, сообщило агентство DPA со ссылкой на информированные источники.
Как стало известно DPA, её кандидатуру поддерживают и партнёры Мерца по правящей коалиции — социал-демократы (СДПГ). Партия «Зелёные» также заявила, что положительно оценивает это решение.
В настоящее время Айгнер занимает пост председателя ландтага Баварии. Она представляет Христианско-социальный союз (ХСС) — баварскую сестринскую партию ХДС.
В отличие от многих своих коллег-мужчин, Айгнер не считается политиком, стремящимся к власти любой ценой, и пользуется уважением также в других партиях.
По образованию она квалифицированный специалист в области электротехники. С 2008 по 2013 год Айгнер занимала пост федерального министра сельского хозяйства Германии. Затем она работала министром экономики, а позднее — министром строительства в правительстве Баварии, пока не возглавила парламент этой федеральной земли.
Мерц и Айгнер знакомы с 1998 года. Как сообщили источники, близкие к канцлеру, на протяжении последних 25 лет их связывает тесная дружба.
Мерц долгое время не раскрывал имя потенциального кандидата на пост президента. Однако в прошлый понедельник он заявил, что было бы хорошо, если бы эту должность заняла женщина, не назвав при этом конкретного политика.
По имеющимся сведениям, в последние дни внутри ХДС было достигнуто согласие относительно кандидатуры Айгнер.
Президента Германии избирает специальное Федеральное собрание, состоящее из депутатов Бундестага и представителей федеральных земель. 30 января оно должно избрать следующего главу государства, который сменит Франка-Вальтера Штайнмайера.
Президент Германии выполняет преимущественно представительские и церемониальные функции, однако обладает значительным моральным авторитетом.
После Второй мировой войны все 12 президентов Германии были мужчинами. Если Айгнер будет избрана 30 января, срок её полномочий начнётся 19 марта.
В последнее время ряд влиятельных представителей немецкой политики и общественной жизни, включая бывшего канцлера Ангелу Меркель, выступили в поддержку того, чтобы пост президента Германии впервые заняла женщина.
Правая евроскептическая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена выдвинуть собственного кандидата — мужчину. Партия «Левые» (Die Linke) пока не решила, будет ли предлагать своего кандидата.
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