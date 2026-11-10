В ходе расследования массовой стрельбы в Кракове вскрываются всё более тревожные подробности. У 24-летнего нападавшего и в его автомобиле обнаружили четыре единицы огнестрельного оружия и около 500 неиспользованных патронов. А в семейной квартире, помимо ранее обнаруженных тел родственников, нашли двух мёртвых кошек, которые, по предварительным данным, также были застрелены.

О новых обстоятельствах расследования в понедельник, 9 ноября, сообщили польские СМИ со ссылкой на прокуратуру, пишет nra.lv.

Представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак сообщил, что у нападавшего и в его автомобиле обнаружили две винтовки типа AR-15 и два пистолета. Там же находился значительный запас боеприпасов — около 500 дополнительных патронов, которые ещё можно было использовать, сообщает Radio Kraków.

На местах происшествий следователи собрали большое количество стреляных гильз. По предварительным оценкам прокуратуры, в Кракове было произведено как минимум несколько десятков, а возможно, и несколько сотен выстрелов. Точное количество установят после изучения собранных доказательств.

Ещё одна мрачная подробность выяснилась при осмотре семейной квартиры нападавшего в Островце-Свентокшиском. Там обнаружили двух мёртвых кошек. Как сообщают польские СМИ, на пресс-брифинге прокуратуры было заявлено, что животные, по предварительным выводам, также погибли от огнестрельных ранений.

Следователи продолжают устанавливать, когда именно были убиты родители и сестра нападавшего. Газета Rzeczpospolita сообщает, что, согласно предварительной оценке эксперта, они могли погибнуть в субботу утром или ещё в ночь с пятницы на субботу — за несколько часов до нападения в Кракове. Прокуратура подчёркивает, что точное время смерти пока не установлено.

Чтобы восстановить маршрут передвижения стрелка, следователи собирают записи камер видеонаблюдения. В их распоряжении также оказались как минимум четыре мобильных телефона, найденных у мужчины и в его автомобиле, а также электронные устройства из его жилища.

Их изучат, чтобы установить мотивы нападения, возможные источники вдохновения преступника и выяснить, не помогали ли ему другие люди.

Прокуратура также проверит обстоятельства выдачи разрешения на оружие. По имеющейся информации, с марта этого года нападавший имел разрешение на одну винтовку и один пистолет, а также посещал стрельбище. Сведений о прохождении им стрелковой подготовки в других местах у следователей пока нет.

Тем временем поступили и обнадёживающие новости о состоянии некоторых пострадавших. Оба раненых полицейских пришли в сознание, ещё двух пострадавших выписали из больницы.

Однако состояние двух человек в понедельник по-прежнему оценивалось как критическое.

Сам нападавший скончался в больнице утром в понедельник. Расследование продолжается.