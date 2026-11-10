Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Брейвик, глушитель и сотни патронов: новые подробности кровавой бойни в Кракове 0 234

В мире
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Михал Оксинский

Польские следователи обнаружили новые свидетельства возможной подготовки массового убийства в Кракове, где 7 ноября вооружённый мужчина расстрелял шесть человек. В его автомобиле нашли глушитель, а изучение компьютера показало, что нападавший посещал сайты, посвящённые норвежскому террористу Андерсу Брейвику.

Новые подробности расследования раскрыл 10 ноября министр юстиции Польши Вальдемар Журек в интервью Radio Kraków.

Что обнаружили следователи

По словам министра, специалисты получили доступ к компьютеру 24-летнего Михала Оксиньского, устроившего стрельбу на Главной рыночной площади Кракова.

Анализ истории посещений показал, что мужчина интересовался материалами об Андерсе Брейвике — норвежском ультраправом террористе, который в июле 2011 года убил 77 человек в Осло и на острове Утёйя.

Следователи также обнаружили в автомобиле нападавшего глушитель для огнестрельного оружия. Кроме того, полиция изучает символику, найденную на его рабочем месте.

Журек сообщил, что одним из основных направлений расследования стала возможная связь преступления с ультраправым экстремизмом.

В частности, внимание следователей привлёк флаг Гадсдена — жёлтое полотнище с изображением гремучей змеи, которое используют различные политические движения в США. Сам по себе этот символ не доказывает принадлежности к экстремистским организациям.

Шесть погибших на площади и ещё три тела в доме

Как ранее передавал bb.lv, трагедия произошла днём 7 ноября. Вооружённый мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь по находившимся там людям.

Погибли шесть человек, ещё не менее 15 получили ранения, в том числе двое полицейских.

Прибывшие сотрудники полиции вступили в перестрелку с нападавшим. Мужчина получил ранения и был задержан, однако 9 ноября скончался в больнице.

Как сообщал bb.lv, позднее в семейном доме Оксиньского в городе Островец-Свентокшиский обнаружили тела его родителей и 21-летней сестры с огнестрельными ранениями.

Был ли у преступника сообщник?

Несмотря на смерть предполагаемого убийцы, польские правоохранительные органы продолжают расследование.

По словам Журека, следствию предстоит выяснить, действовал ли Оксиньский самостоятельно, кто входил в круг его общения и могли ли другие люди повлиять на его решение совершить нападение.

При этом преступник не оставил предсмертного письма или другого послания, которое позволило бы однозначно установить мотив.

Министр подчеркнул, что собранные материалы ещё анализируются, поэтому окончательные выводы о возможной экстремистской мотивации делать преждевременно.

Массовое убийство потрясло Польшу. В Кракове прошёл многотысячный марш молчания в память о погибших, в котором приняли участие президент страны и премьер-министр.

×
#полиция #трагедия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Массовый расстрел в Кракове
ЧП и криминал
4
Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: турбовинтовой самолет Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Человека сбил поезд
ЧП и криминал
Изображение к статье: Хесус де Мигель с дочерью
Спорт
Изображение к статье: Драка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Массовый расстрел в Кракове
ЧП и криминал
4
Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: турбовинтовой самолет Иконка видео
ЧП и криминал

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самолеты США
Изображение к статье: Путин и Зеленский
Изображение к статье: Краков
Изображение к статье: Хегсет

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео