Польские следователи обнаружили новые свидетельства возможной подготовки массового убийства в Кракове, где 7 ноября вооружённый мужчина расстрелял шесть человек. В его автомобиле нашли глушитель, а изучение компьютера показало, что нападавший посещал сайты, посвящённые норвежскому террористу Андерсу Брейвику.

Новые подробности расследования раскрыл 10 ноября министр юстиции Польши Вальдемар Журек в интервью Radio Kraków.

Что обнаружили следователи

По словам министра, специалисты получили доступ к компьютеру 24-летнего Михала Оксиньского, устроившего стрельбу на Главной рыночной площади Кракова.

Анализ истории посещений показал, что мужчина интересовался материалами об Андерсе Брейвике — норвежском ультраправом террористе, который в июле 2011 года убил 77 человек в Осло и на острове Утёйя.

Следователи также обнаружили в автомобиле нападавшего глушитель для огнестрельного оружия. Кроме того, полиция изучает символику, найденную на его рабочем месте.

Журек сообщил, что одним из основных направлений расследования стала возможная связь преступления с ультраправым экстремизмом.

В частности, внимание следователей привлёк флаг Гадсдена — жёлтое полотнище с изображением гремучей змеи, которое используют различные политические движения в США. Сам по себе этот символ не доказывает принадлежности к экстремистским организациям.

Шесть погибших на площади и ещё три тела в доме

Как ранее передавал bb.lv, трагедия произошла днём 7 ноября. Вооружённый мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь по находившимся там людям.

Погибли шесть человек, ещё не менее 15 получили ранения, в том числе двое полицейских.

Прибывшие сотрудники полиции вступили в перестрелку с нападавшим. Мужчина получил ранения и был задержан, однако 9 ноября скончался в больнице.

Как сообщал bb.lv, позднее в семейном доме Оксиньского в городе Островец-Свентокшиский обнаружили тела его родителей и 21-летней сестры с огнестрельными ранениями.

Был ли у преступника сообщник?

Несмотря на смерть предполагаемого убийцы, польские правоохранительные органы продолжают расследование.

По словам Журека, следствию предстоит выяснить, действовал ли Оксиньский самостоятельно, кто входил в круг его общения и могли ли другие люди повлиять на его решение совершить нападение.

При этом преступник не оставил предсмертного письма или другого послания, которое позволило бы однозначно установить мотив.

Министр подчеркнул, что собранные материалы ещё анализируются, поэтому окончательные выводы о возможной экстремистской мотивации делать преждевременно.

Массовое убийство потрясло Польшу. В Кракове прошёл многотысячный марш молчания в память о погибших, в котором приняли участие президент страны и премьер-министр.