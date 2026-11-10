Республиканец-конгрессмен Томас Мэсси внес восемь статей импичмента против главы Пентагона Пита Хегсета за нарушения резолюции о военных полномочиях 1973 года и операции в Йемене и Венесуэле, повлекшие жертвы среди мирных жителей.

Спустя несколько дней после того, как партия президента США Дональда Трампа потерпела серьезное поражение на промежуточных выборах, один из республиканских законодателей инициировал процедуру импичмента министра обороны США Пита Хегсета из-за войны в Иране, что может привести к голосованию в Палате представителей уже на этой неделе.

Республиканский конгрессмен Томас Мэсси внес восемь статей об импичменте, обвиняя Хегсета в злоупотреблении полномочиями и незаконном ведении войны против Ирана. Он также напомнил об атаке на школу в первые дни войны, когда в результате удара США погибли 120 детей.

Мэсси пользуется особой процедурой, которая обязывает Палату рассмотреть его резолюцию в течение двух дней, поэтому голосование может состояться уже в среду в Палате, которая сейчас контролируется республиканцами, при этом некоторые законодатели могут присоединиться к демократам и поддержать обвинения.

По словам Мэсси, Хегсет «сознательно выполнял и реализовывал незаконные приказы», ведя войну без одобрения Конгресса.

Трамп продолжает оказывать непоколебимую поддержку Хегсету

Хотя импичмент стал бы унизительным ударом по администрации Трампа, в понедельник президент продолжил поддерживать Хегсета, заявив, что будет стоять за ним, даже если его подвергнут импичменту. Президент США также сказал, что Хегсет проделал «добрую работу» и «выиграл» войны в Иране и Венесуэле, имея в виду незаконный захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Даже если Хегсет будет подвергнут импичменту, он не будет автоматически отстранен от должности, поскольку для признания его виновным и снятия с поста требуется большинство в две трети голосов в Сенате, что является гораздо более высоким барьером, даже после того, как демократы возьмут под контроль палату 3 января.

Недавнее поражение республиканцев на выборах привело к расколу внутри партии, что может побудить некоторых законодателей воздержаться при голосовании и облегчить прохождение резолюции об импичменте.