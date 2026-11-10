Американские военные начали перебазирование самолётов-заправщиков с британской авиабазы Милденхолл на фоне предполагаемой угрозы, связанной с Ираном. Часть воздушных судов уже направлена в Германию.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на The Wall Street Journal, информацию о передислокации американской авиации подтвердили источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, утром два самолёта-заправщика ВВС США покинули базу Королевских военно-воздушных сил Милденхолл в Великобритании и были направлены в Германию.

Позднее с той же авиабазы перебросили ещё несколько самолётов-заправщиков. Их направили как в Германию, так и в другие пункты дислокации.

При этом конкретный характер угрозы остаётся неясным. Как отмечает WSJ, американские официальные лица продолжают обсуждать, с чем именно связаны опасения за безопасность авиабазы.

Перебазирование происходит спустя несколько недель после предполагаемого инцидента, связанного с Ираном, на другой британской авиабазе — Фэрфорд. После того случая американские бомбардировщики были выведены с территории объекта.

Официальных подробностей о характере угрозы и возможной связи между двумя эпизодами пока не приводится.