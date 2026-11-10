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Непонимание! Четыре страны ЕС выступили против ультиматума Мерца о финансировании Украины 0 367

В мире
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роберт Фицо
ФОТО: Youtube

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в шантаже после того, как тот предложил увязать утверждение следующего долгосрочного бюджета Европейского Союза с предоставлением Украине новой финансовой помощи. Против такого условия выступили сразу четыре страны ЕС – Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария.

Как сообщает издание Euronews, Фицо назвал позицию немецкого канцлера "классическим примером шантажа" и пригрозил воспользоваться правом вето.

"У нас равные права голоса в этом вопросе. Так же, как господин Мерц говорит об использовании права вето, я могу сказать то же самое. У нас такие же права вето, как и у федерального канцлера Германии", – заявил Фицо во время встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Братиславе.

Бабиш, в свою очередь, отметил, что Мерц, вероятно, не осознает, что проект следующего бюджета ЕС уже предусматривает 100 млрд евро для Украины. В то же время эти средства станут доступны только с 2028 года, тогда как в следующем году Киеву не хватит около 70 млрд евро.

"Сегодня мы должны ответить на шантаж. То, что делает федеральный канцлер, – это классический пример шантажа, и я это отвергаю. Мы – суверенная страна. Мы – Словацкая Республика. У нас есть своя позиция", – подчеркнул Фицо.

Мерц усилил давление на европейских партнеров в письме к президенту Европейского совета Антониу Коште, заявив, что новая помощь Украине является "необходимым условием" для утверждения следующего бюджета ЕС. Брюссель пообещал покрыть примерно две трети финансового дефицита Украины – около 45 млрд евро. Механизм предоставления этих средств пока не определен. Учитывая масштаб потребностей Украины, одним из наиболее вероятных вариантов быстро стало новое совместное заимствование Евросоюза.

Это финансирование должно дополнить уже согласованный кредит в поддержку Украины в размере 90 млрд евро. От участия в нем добились освобождения Словакия, Чехия и Венгрия.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев также заявил, что высокий уровень бюджетного дефицита является основанием для освобождения его страны от будущих кредитных обязательств перед Украиной. По его словам, Болгария продолжит поддерживать Киев другими способами, в частности путем поставок энергоносителей.

"Болгария никоим образом не блокирует решения, принимаемые на уровне Совета ЕС по общему согласию, чтобы все могли поддерживать Украину в соответствии со своими возможностями", – сказал Радев.

Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все страны-члены блока не согласятся участвовать в финансировании Украины в 2027 году и в последующие годы.

Мерц подчеркнул, что в 2027 году Украина рискует столкнуться с дефицитом финансирования в размере 70 миллиардов евро. Кроме того, канцлер Германии хочет, чтобы будущие решения о финансировании Украины принимались квалифицированным большинством голосов, а не единогласно.

В отсутствие альтернатив совокупный долг ЕС, связанный с помощью Украине, вскоре может превысить отметку в 200 миллиардов евро. Согласно расчетам издания WELT AM SONNTAG, Брюсселю, вероятно, придется предоставить Киеву еще более 40 миллиардов евро – сверх уже перечисленных 166 миллиардов – за счет привлечения совместных заемных средств, сообщает агентство УНИАН.

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#Украина #Чехия #ЕС #Болгария #Словакия #финансирование #Роберт Фицо #Фридрих Мерц #Германия #Венгрия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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