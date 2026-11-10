В Абу-Даби начались двухдневные переговоры России, Украины и США о прекращении войны. Это первая трёхсторонняя встреча с февраля 2026 года. На повестке не только прекращение боевых действий, но и территориальные вопросы, гарантии безопасности Украины и будущая система безопасности Европы.

Главные новости к этому часу

Трёхсторонние переговоры официально начались. Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров, американскую представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

США заявили о сближении позиций. Кушнер сообщил, что предварительные контакты помогли сократить разногласия между сторонами. Однако конкретных согласованных решений пока не объявлено.

Украина требует гарантий безопасности. Киев настаивает на прекращении огня, сохранении собственной армии, послевоенных гарантиях и восстановлении экономики.

Россия хочет обсуждать всю европейскую безопасность. Москва рассматривает украинское урегулирование как часть более широких договорённостей.

Европейские страны добиваются участия в переговорах. Перед основной встречей состоялись консультации Украины и США с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.

Кто участвует

Сторона Основные представители Украина Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий Россия Владимир Мединский, Сергей Рябков, Михаил Галузин, Игорь Костюков и другие США Стив Уиткофф, Джаред Кушнер Европа Представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии — на отдельных консультациях

Что обсуждают за закрытыми дверями

1. Территории — главное противоречие

По информации Reuters, американские переговорщики допускают возможность компромисса по территориальным вопросам. Один из американских чиновников сообщил агентству, что в рамках обсуждаемого варианта Украина могла бы получить прекращение войны, гарантии безопасности и дорожную карту вступления в Евросоюз.

Однако высокопоставленный украинский представитель категорически отверг предположение о готовности Киева к территориальным уступкам. По его словам, территориальные вопросы могут обсуждаться только на уровне лидеров и при наличии соответствующих гарантий безопасности.

Россия, со своей стороны, публично продолжает настаивать на передаче ей всего Донбасса.

2. Гарантии безопасности и НАТО

Украина требует механизмов защиты от нового нападения. Москва выступает против вступления Украины в НАТО и добивается ограничений её вооружённых сил.

На предварительных консультациях представители США, Украины и Европы подтвердили значение НАТО для коллективной обороны. При этом окончательный формат послевоенных гарантий ещё не согласован.

3. Россия предлагает изменить систему безопасности Европы

По сведениям Reuters, российская делегация считает одной из основных задач разработку принципов новой архитектуры безопасности всего континента.

Это особенно важно для Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. В 2021 году Москва требовала ограничить деятельность НАТО в Восточной Европе, а также выдвигала предложения по размещению ядерного оружия.

Пока неизвестно, будут ли эти требования повторены на нынешних переговорах.

4. Гуманитарные вопросы

В числе обсуждаемых направлений — обмен военнопленными, гуманитарные меры и снижение интенсивности боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский также называл приоритетами энергетическое перемирие и разблокирование Чёрного моря.

Что уже удалось согласовать?

На момент последней проверки о подписанных соглашениях, прекращении огня или согласованном территориальном компромиссе не объявлено.

Переговоры рассчитаны на 10–11 ноября. Главная новость сегодняшнего дня — заявление Кушнера о сокращении разногласий и подтверждение участия европейских представителей в предварительных консультациях. Но дипломатическое сближение пока не означает достижения соглашения.