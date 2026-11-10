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Почему бастуют эстонские бухгалтеры? 1 451

В мире
Дата публикации: 10.11.2026
BNS
Изображение к статье: эстонские бухгалтеры

Эстонские бухгалтеры проведут во вторник и среду предупредительную забастовку, чтобы привлечь внимание общественности к провалу нового порядка подачи декларации о налогах на рабочую силу (TSD).

Хотя возможность декларирования открыта с начала октября, большинство бухгалтеров не смогли выполнить свои рабочие обязанности за разумное время. Порядок подачи декларации необоснованно усложнен. Необходимые технические системы не функционируют. Государство взяло курс на сбор данных, не являющихся необходимыми для налогообложения.

К разработке нового порядка подачи TSD не привлекли бухгалтеров в качестве специалистов. Общественности была предоставлена ложная информация об упрощении и автоматизации процесса декларирования.

По данным Налогово-таможенного департамента, в Эстонии насчитывается более 89 000 работодателей, которые декларируют и уплачивают налоги на рабочую силу за 674 000 работников. Ежеквартально декларируется и уплачивается 2,2 миллиарда евро налогов на рабочую силу, что делает бухгалтеров критически важным звеном между государством и налогоплательщиками.

"Задачей бухгалтеров всегда было составление корректных налоговых расчетов на основе исходных данных и законодательства. Мы не согласны с утверждением, что декларирование на основе данных начинается только сейчас", – сказала исполнительный директор Arvestusabi Osaühing Рийн Паюла. "Усложнение процессов сбора налогов не отвечает интересам ни государства, ни предпринимателей".

Присоединившиеся к забастовке бухгалтеры будут находиться на рабочих местах, но не станут подавать декларацию TSD. Предпринимателям сообщат суммы налогов, чтобы у них не возникло обязательства по уплате пени. Также будут снижены и другие риски для предпринимателей. Государство не сможет использовать налоговые суммы до подачи TSD.

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#Эстония #налоги #забастовка #налоговая система
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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