Вечером 9 ноября в польском Кракове состоялся Марш молчания в память о жертвах трагической стрельбы на Главной рыночной площади. Тысячи людей вышли на улицы города, чтобы почтить память погибших и выразить поддержку их семьям. К траурному шествию присоединились президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск.

Как сообщает Euronews, шествие началось в 20:00 в районе Главной рыночной площади и улицы Славковской. Марш начался в 20:00 с сигнала трубача на башне Мариацкого костёла.Участники прошли через исторический центр Кракова к Мариацкому костёлу. Марш завершился возле Ратушной башни.

В колонне шли жители города, представители властей, духовенства и общественных организаций. Многие несли свечи, которые затем оставляли в местах, связанных с трагедией.

Марш проходил в тишине, без политических лозунгов и выступлений. Его главной целью было почтить память погибших и показать солидарность с пострадавшими.

Особенно эмоциональным моментом стало завершение шествия. В память о жертвах прозвучала мелодия The Sound of Silence («Звук тишины»), после чего кардинал Гжегож Рысь произнёс короткую молитву.

Трагедия, потрясшая Польшу

Поводом для проведения Марша молчания стала стрельба, произошедшая 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова.

По опубликованным данным, в результате нападения погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. В стране был объявлен национальный траур 8 и 9 ноября.

Марш молчания стал одним из главных мероприятий в память о погибших. Присутствие на нём руководителей государства подчеркнуло масштаб трагедии, потрясшей всю Польшу.

Тысячи людей, собравшихся в историческом центре Кракова, почтили память жертв без громких речей и лозунгов — минутами тишины, свечами и общей скорбью.