Украина и Россия в приватных беседах демонстрируют "немного гибкости" в рамках переговорного процесса по вопросу того, кто будет контролировать восточные регионы Украины в послевоенном сценарии. Эти заявления прозвучали накануне встречи в Абу-Даби, пишет BBC.

Зять Дональда Трампа и один из членов американской делегации Джаред Кушнер заявил, что переговоры будут сосредоточены на решении "послевоенных вопросов безопасности" как России, так и Украины.

"Важной частью этого процесса является побуждение всех сторон начать серьезно думать о том, что будет после войны", - отметил он. Но, как пишет СМИ, позиции Москвы и Киева относительно завершения самого конфликта остаются далекими друг от друга.

Один из ключевых пунктов разногласий касается Донецкой области Украины, которая сейчас в основном оккупирована Россией. Москва требует, чтобы Украина отдала те части Донецкой области, которые она еще удерживает, тогда как Киев хочет заморозить линию соприкосновения, чтобы сохранить контроль над этими участками, которые, по его словам, имеют ключевое значение для будущей безопасности страны.

Хотя ни одна из сторон не отступает от своих требований, американский чиновник, выступавший накануне переговоров, отметил, что это лишь публичные позиции, а в приватных разговорах Москва и Киев проявляют "немного гибкости".

Впрочем, он признал, что этот вопрос не удастся решить без обсуждения новой "архитектуры безопасности". "Они не решат вопрос Донецкой области и территориальный вопрос, пока не будут знать, какой будет архитектура безопасности после войны, - отметил чиновник. - И имейте в виду, нам не удастся окончательно решить одно без другого".

Для Украины послевоенная "архитектура безопасности" может включать гарантии того, что союзники придут ей на помощь, если на нее снова нападут. Для России это может быть ее давняя амбиция - увидеть отступление НАТО из Восточной Европы, что вызвало бы серьезную тревогу у европейцев.

Предлагаемая основа включает консультации по безопасности и "горячие линии" для связи в случае кризиса, а также "взаимные меры деэскалации" между двумя сторонами. Чиновники также упомянули возможность возобновления работы Совета Россия-НАТО, который в значительной степени был приостановлен с 2022 года.

Последний раунд трехсторонних переговоров, который состоялся в Женеве в феврале, закончился без прорыва. Вскоре после этого война США и Израиля против Ирана отвлекла внимание Вашингтона от Украины, и больше никаких переговоров не было.

Европейцы настаивают на участии в процессе переговоров

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала включить союзников по НАТО и страны-члены ЕС в любые "содержательные обсуждения архитектуры безопасности Европы". Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что Киев хочет видеть Европу частью переговоров.

Американский чиновник отметил, что США предложат перейти к многостороннему формату с участием европейцев. "Надеемся, что сможем убедить россиян", - заявил он, признав при этом, что "у россиян неприятный осадок от общения с европейцами".

Другие новости о переговорах

Ранее УНИАН сообщал, что Россия отправила на переговоры с Украиной руководителей ФСБ, которые готовили вторжение. Всего экспертная группа российской делегации насчитывает 11 человек. Помимо представителей ФСБ, в нее вошли сотрудники Генерального штаба РФ, Министерства иностранных дел и администрации президента России.

Кроме того, мы также рассказывали, что в США ожидают от переговоров в Абу-Даби. "Эскалация российских атак на украинские города и отказ Путина согласиться на перемирие ставят под сомнение перспективы достижения существенного прогресса", – говорится в статье Axios.