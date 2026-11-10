Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что за серией атак на холодильники крупных супермаркетов страны стоит иранский Корпус стражей исламской революции. Он пообещал ввести европейские санкции против виновных.

За октябрьскими кибератаками на холодильное оборудование во французских супермаркетах стоит Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом заявил в понедельник, 9 ноября, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, речь идет об операции "беспрецедентного масштаба и беспрецедентной агрессивности".

"Это была первая такая крупномасштабная кибератака с целью диверсии на нашей территории, и она представляет собой серьезное посягательство на национальные интересы и безопасность французских граждан", - сказал Барро на пресс-конференции в Париже. Он добавил, что против всех виновных в этой кибератаке будут введены санкции "на европейском уровне".

Посла Ирана вызвали в МИД Франции

По словам французского министра, в МИД также вызвали посла Ирана в Париже, чтобы "выразить решительный протест в связи с этим крайне тяжким деянием". Франция предпримет и "любые другие необходимые и соразмерные меры" в ответ на произошедшее, чтобы "предостеречь тех, кто мог бы попытаться повторить подобное", отметил он.

Прокуратура Парижа в тот же день сообщила о начале расследования инцидента. В качестве предполагаемых исполнителей атаки следствие рассматривает связанную с КСИР хакерскую группировку "Шахед Кавех". Иран пока не прокомментировал заявление французских властей.

Кибератака затронула сотни магазинов

В ночь на 12 октября сотни супермаркетов во Франции подверглись кибератаке, в результате которой были нарушены системы охлаждения. Хакеры смогли удаленно изменить температуру в холодильных и морозильных камерах, нагрев их до 50 градусов Цельсия на несколько часов. Магазинам пришлось выбросить испорченные продукты. В отдельных случаях произошли возгорания и технические поломки.

В начале ноября аналогичные кибератаки на холодильное оборудование супермаркетов были зафиксированы также в Бельгии, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии и Швеции. Как писал BB.lv, угроза была устранена и на одном из кладов в Латвии.