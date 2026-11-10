После того, как в начале сентября литовский министр сельского хозяйства поручил проверять происхождение не только фуражного, но и продовольственного зерна, перевозимого транзитом через Литву из России и Беларуси, с 16 ноября официально вступит в силу новый порядок контроля - за исследования происхождения зерна будет платить бизнес, а в ожидании их результатов грузы не смогут покинуть Клайпедский порт.

Как сообщил BNS представитель министра Юстас Ясконис, правовые акты, необходимые для ужесточения контроля за продовольственным зерном из России и Беларуси с 16 ноября, уже согласованы и подписаны.

«Каждая партия продовольственного зерна из России и Беларуси будет проверяться документально и физически. Контроль будет охватывать пшеницу, ячмень, кукурузу и семена подсолнечника при их перевалке или хранении в Литве. От каждой партии будут отбираться образцы для лабораторных исследований с целью установления истинного происхождения зерна», - сказал Ясконис в комментарии BNS.

Как писало агентство BNS, чтобы предотвратить транзит через Литву зерна, возможно, похищенного на оккупированных территориях Украины, Кястутис Мажейка с начала сентября поручил Государственной продовольственно-ветеринарной службе (ГПВС) проверять происхождение всего - не только фуражного, но и продовольственного - зерна, перевозимого из России и Беларуси.

Несмотря на это, пока новая ужесточенная система проверки зерна не вступила в силу юридически, за отправляемые в зарубежные лаборатории образцы до сих пор платит ГПВС, а грузы на литовской границе не останавливаются - они могут выходить из Клайпедского порта до получения окончательных результатов исследований.

По словам Яскониса, с 16 ноября, пока не будут получены результаты исследований и не подтверждено происхождение, грузы не смогут выйти из Клайпедского порта, а таможня оформит груз только после получения разрешения ГПВС.

При этом в случае установления несоответствия происхождения зерна партия будет возвращена или уничтожена, а за контроль, лабораторные исследования, возврат или уничтожение, в отличие от нынешней ситуации, будет платить бизнес.

ГПВС, которой поручено проводить проверки зерна неясного происхождения, с сентября по настоящее время взяла пять образцов из двух грузов неясного происхождения, их происхождение проверяется в зарубежных лабораториях.

Как сообщила BNS представитель службы Айсте Прелгаускайте, их результатов пока еще нет, и новые образцы также не отбирались.

По словам Яскониса, лабораторные исследования могут длиться два месяца или дольше.

Агентство BNS писало, что в начале октября президент Литвы, премьеры Латвии и Эстонии призвали лидеров Европейского союза (ЕС) запретить транзит российского зерна.

Между тем премьер Миндаугас Синкявичюс в октябре сообщил, что предложит ЕС запретить транзит российского продовольственного зерна через территорию Сообщества и применить санкции к некоторым российским сельскохозяйственным олигархам.

Проблема возникла после того, как производители зерна заявили, что экспортируемое из Калининградской области транзитом через порты стран Балтии российское зерно предлагается перевозить значительно дешевле литовского, поэтому последнее простаивает на складах, а фермеры просят власти закрыть транзит российского зерна через Литву.

Как писал BB.lv, латвийские фермеры также протестуют против перевозки зернга из РФ.