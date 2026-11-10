Россия и Украина в ходе закрытых контактов продемонстрировали готовность к определённым компромиссам по вопросу Донецкой области, хотя публично их позиции остаются неизменными.

Одновременно Вашингтон предложил Москве согласиться на предоставление Украине гарантий безопасности по образцу НАТО. Эти вопросы станут одними из главных на переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября.

Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, в Вашингтоне впервые за последнее время заметили признаки реальной заинтересованности Москвы в завершении войны.

«Впервые у меня складывается впечатление, что мы видим реальное желание российской стороны завершить войну», — заявил американский чиновник журналистам на условиях анонимности.

Москва и Киев начали проявлять гибкость

По словам представителя администрации США, официальные позиции России и Украины по территориальному вопросу пока не изменились.

Москва продолжает настаивать на контроле над всей Донецкой областью, тогда как Киев предлагает исходить из существующей линии соприкосновения.

Однако в ходе закрытых обсуждений обе стороны продемонстрировали определённую готовность к поиску компромисса.

«Очевидно, что публичные позиции остаются прежними: Россия заявляет, что хочет получить всю Донецкую область, а Украина предлагает исходить из линии соприкосновения. Однако в частных обсуждениях обе стороны проявили некоторую гибкость», — сообщил чиновник.

Он подчеркнул, что переговоры о возможных вариантах решения территориального вопроса только предстоит начать.

При этом американская сторона считает, что территориальные договорённости невозможно отделить от вопроса о будущей безопасности Украины.

«Они не смогут решить вопрос Донецкой области и территориальный вопрос в целом, пока не поймут, какой будет архитектура их безопасности после войны. Мы не сможем окончательно согласовать одно без другого», — пояснил представитель США.

Украине предлагают гарантии по образцу НАТО

Одним из ключевых вопросов предстоящих переговоров станет механизм гарантий безопасности для Украины.

Как пишет Politico со ссылкой на представителей американской администрации, Вашингтон обратился к Москве с предложением согласиться на предоставление Украине гарантий, аналогичных положениям статей 4 и 5 Североатлантического договора.

Речь идёт не о том, чтобы Россия сама гарантировала безопасность Украины. Предполагается, что соответствующие обязательства возьмут на себя США и союзники по НАТО, если такой механизм будет согласован.

Статья 4 договора НАТО предусматривает консультации между союзниками при возникновении угрозы безопасности одного из государств.

Статья 5 закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому вооружённое нападение на одного из участников альянса рассматривается как нападение на всех. При этом каждое государство самостоятельно определяет необходимые меры помощи.

По словам американского чиновника, предлагаемые Украине гарантии фактически могут оказаться очень близкими к тем, которыми пользуются члены НАТО.

«То, что они получат, фактически будет очень похоже на членство в НАТО», — заявил он.

Однако окончательное решение о предоставлении американских гарантий должен принять президент США Дональд Трамп.

«Посмотрим, какое решение примет президент Трамп и захочет ли он предоставить такие гарантии. Получить гарантии безопасности от США — это действительно очень серьёзный шаг», — отметил представитель администрации.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен будет обратиться к американскому лидеру с соответствующей просьбой, после чего Трамп должен будет дать согласие.

При этом пока неизвестно, каким образом гарантии будут закреплены юридически и какие конкретные обязательства возьмут на себя западные государства.

В Абу-Даби обсудят семь-восемь вопросов

Очередной раунд переговоров между представителями США, России и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби.

По информации американской стороны, к обсуждениям также должны присоединиться представители Германии, Франции, Великобритании, Италии, НАТО и Европейского союза.

Вашингтон подготовил список из семи-восьми вопросов, которые предстоит обсудить участникам переговоров.

При этом американские чиновники не рассчитывают, что все разногласия удастся преодолеть за одну встречу.

«Мы не ожидаем, что сможем решить эти вопросы в Абу-Даби, но хотим вновь запустить этот процесс», — заявил представитель администрации США.

По его словам, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут в ближайшее время вновь отправиться на встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гарантии безопасности обсуждают уже больше года

Вопрос предоставления Украине гарантий, сопоставимых с обязательствами НАТО, поднимался и ранее.

В августе 2025 года, после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, Стив Уиткофф сообщил, что Россия согласилась с возможностью предоставления Украине Соединёнными Штатами и европейскими государствами гарантий безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора.

В декабре 2025 года, после переговоров в Берлине, представители американской администрации заявили, что Вашингтон предложил Киеву подобный механизм.

В январе и феврале 2026 года состоялись три раунда мирных переговоров при посредничестве США — в Абу-Даби и Женеве.

Теперь Вашингтон рассчитывает вернуться к обсуждению территориальных вопросов и гарантий безопасности одновременно.

Вместе с тем заявления о готовности Москвы и Киева к компромиссам пока исходят от анонимного представителя американской администрации. Официального подтверждения изменения позиций обеих сторон нет.

Поэтому, несмотря на осторожный оптимизм Вашингтона, говорить о достижении мирного соглашения пока преждевременно.