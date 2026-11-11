Франция ведет переговоры с Германией о правилах применения дальнобойных вооружений. В Париже опасаются, что неясные сигналы и отсутствие согласованного подхода могут повысить риск эскалации в отношениях с Россией.

Франция требует от Германии четко обозначить, при каких обстоятельствах Берлин намерен применять дальнобойные ракеты в случае конфликта с Россией, предупреждая, что отсутствие таких договоренностей создает риск непреднамеренного втягивания Европы в ядерную войну. Париж ведет переговоры с официальными лицами ФРГ, чтобы согласовать с французской ядерной стратегией подход Берлина к применению вооружений, способных наносить так называемые высокоточные удары в глубине территории противника (Deep Precision Strike, DPS), сообщила в среду, 11 ноября, британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Один из французских чиновников в интервью FT предупредил, что обычное оружие может быть использовано для удара по российской цели, но в ответ последует "ядерная реакция". "Если русские неправильно поймут сигнал, можно достичь ядерного порога, даже не осознавая этого", - пояснил он.

Германия наращивает дальнобойный арсенал

Опасения Франции возникли на фоне значительного расширения арсеналов дальнобойного оружия Германией и группой других стран, включая Великобританию, Польшу, а также государства Северной Европы и Балтии. Цель этих усилий - укрепить европейское сдерживание в отношении Москвы.

Берлин закупает и разрабатывает целый ряд ракет наземного базирования с дальностью от 500 до более чем 2000 км. Они позволят немецким вооруженным силам поражать цели в глубине российской территории. Эти меры являются частью усилий Германии по организации европейского перевооружения в ответ на вторжение России в Украину и неопределенность американских обязательств по обеспечению безопасности Европы при президенте США Дональде Трампе.

Париж опасается ответственности за удары союзников

После того как в марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о начале дискуссии о том, как французская ядерная программа могла бы защищать европейских партнеров, Париж ведет переговоры о ядерной доктрине с несколькими странами Европы. Особое внимание Франция уделяет Германии из-за ее крупного оборонного бюджета, который составит 780 млрд евро за пять лет до конца 2030 года, и масштабных планов перевооружения.

В Париже опасаются, что французская концепция "передового сдерживания" может привести к тому, что Москва возложит на Париж ответственность за удары, нанесенные союзниками. "Если вы приглашаете кого-то в свой дом, вы несете ответственность, если он его подожжет", - сказал FT один из чиновников, знакомых с обсуждениями.

По словам одного из французских представителей, Франция как ядерная держава выработала собственную "ядерную грамматику и лексику", подразумевая под этим негласные правила взаимодействия. "Есть привычки, которые мы вырабатывали с течением времени. У немцев их нет. Было бы гораздо лучше иметь четкую и достаточно публичную доктрину, чтобы русские никогда не ошибались в понимании сигналов и не истолковывали их неправильно", - добавил сказал он.

Берлин поддерживает согласование военных доктрин

Высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что Берлин "не может не согласиться" с необходимостью выработать между европейскими столицами "общую доктрину и общее понимание лестницы эскалации". По его словам, именно Германия три года назад инициировала обсуждение необходимости укрепления обычных средств сдерживания Москвы.

"Это не та ситуация, когда французы о чем-то просят, а мы сопротивляемся. Приобретение этих возможностей для высокоточных ударов в глубине территории противника обязательно должно сопровождаться общим пониманием того, как их применять. Это было ясно с самого начала", - добавил он.

Немецкий чиновник сообщил, что официальные переговоры задержались из-за внутренней дискуссии во Франции о будущем ее ядерной стратегии, но сейчас набирают обороты. Одним из возможных результатов может стать заявление Германии, Франции и Великобритании, в котором будет определен их общий подход. При этом чиновник предупредил, что до его появления еще далеко.

Великобритания обсуждает совместные разработки

Великобритания, единственная другая ядерная держава среди европейских членов НАТО, ведет аналогичные переговоры с Германией. Они проходят в рамках планов совместной разработки вооружений с дальностью более 2000 км на основании двустороннего оборонного соглашения, подписанного в 2024 году. По словам британского представителя, две страны также обсуждают возможность присоединения Франции к этой программе.

Он предупредил, что иногда возникает "путаница" в понимании термина "высокоточный удар в глубине территории противника". Основная цель таких ударов - ослабить боевой потенциал противника посредством поражения командных центров, логистических узлов, складов боеприпасов или оружейных заводов, но не правительственных зданий или ядерных объектов. "Все мы осознаем необходимость не допустить эскалации до ядерного уровня", - подчеркнул британский чиновник.

Германия претендует на ведущую роль в обороне Европы

Усиливающаяся дискуссия о дальнобойном оружии выявляет противоречия, связанные с решением Германии взять на себя ведущую роль в европейской обороне и безопасности, отказавшись от осторожного курса, которого она придерживалась в десятилетия после Второй мировой войны, отмечает FT.

Она также демонстрирует последствия сокращения американского присутствия на континенте и риск возникновения новых разногласий между европейскими государствами. Немецкие политические и военные руководители стремятся представить планы по созданию новых военных возможностей, включая спутниковую разведку и сбор разведывательных данных, как общеевропейские активы, а не исключительно немецкие.

Генерал бундесвера Инго Герхарц (Ingo Gerhartz), возглавляющий командование НАТО, ответственное за оборону Центральной Европы и восточного фланга альянса, заявил, что такой подход должен распространяться и на высокоточные удары в глубине территории противника. "Многие страны, находящиеся на передовой, уже способны наносить высокоточные удары в глубине территории противника", - заявил Герхарц на Берлинской конференции по безопасности на прошлой неделе.

При этом он предупредил, что такие решения всегда должны приниматься после консультаций с другими союзниками по НАТО, "поскольку все, что отдельная страна делает в отношении России, они всегда будут приписывать всему НАТО". Герхарц заявил, что возможности для нанесения таких ударов "должны быть встроены во всю политику альянса".

Эксперты призывают определить правила применения оружия

Военный аналитик Франц-Штефан Гади, работающий в Вене, заявил, что Берлину необходимо установить приоритеты выбора целей, правила управления эскалацией и порядок санкционирования ударов. Это необходимо, чтобы такие возможности обеспечивали достаточный сдерживающий эффект и снижали риск недопонимания.

"Меня больше всего беспокоит политическое руководство Германии. Я не думаю, что оно действительно понимает, как бундесвер представляет себе ведение войны против России и насколько важно поражать цели в глубине российской территории, если Германия и НАТО намерены реализовать свой план разгрома российской армии. Этот вопрос необходимо обсуждать гораздо подробнее - возможно, не публично, но определенно на уровне политических и военных руководителей", - сказал он.