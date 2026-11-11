Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по данным СМИ, резко поспорили по телефону о дальнейших действиях в отношении Ирана. Сообщается, что израильский премьер настаивает на возобновлении военных действий, тогда как американский президент предпочитает дипломатическое урегулирование. В Израиле информацию о конфликте отрицают.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху, состоявшийся в минувшие выходные, мог перерасти в серьезную словесную перепалку. Причиной разногласий, по данным израильских СМИ, стали дальнейшие действия в отношении Ирана.

Как сообщает LETA со ссылкой на «Медузу», израильское издание Ynet, опираясь на собственные источники, охарактеризовало беседу двух лидеров как «сложную и напряженную».

Один из собеседников издания описал происходившее еще более резко, назвав разговор «адской перепалкой на повышенных тонах». Однако в канцелярии израильского премьер-министра категорически отвергли эту версию.

«Фейковые новости, полная чушь», — заявили представители Нетаньяху.

Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил, что телефонный разговор действительно состоялся, но подчеркнул, что он «совсем не был сложным».

В чем могут расходиться позиции США и Израиля

По информации Financial Times, между Трампом и Нетаньяху существуют разногласия относительно дальнейшей стратегии в отношении Ирана. Источник британской газеты утверждает, что израильский премьер ежедневно звонит американскому президенту, пытаясь убедить его возобновить военные действия.

Трамп, напротив, стремится добиться урегулирования ситуации путем переговоров.

Таким образом, речь может идти не просто о напряженном телефонном разговоре, а о различиях в подходах двух союзников к дальнейшему развитию конфликта с Ираном.

При этом сведения о резкой ссоре основаны на сообщениях анонимных источников. Официального подтверждения перепалки нет, а представители Нетаньяху прямо опровергают эту информацию.

Пока остается неясным, смогут ли Вашингтон и Израиль согласовать общую позицию по Ирану и какой путь дальнейших действий будет выбран.